Ikonen hautnah: Bilder aus fünf Jahrzehnten von fünf Hamburger Pressefotografen

Fünf Fotografen, eine Blickrichtung: auf „Hamburg – Stadt der Begegnungen“. Für diese Ausstellung haben die Fotojournalisten Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible, Ronald Sawatzki und Stephan Wallocha ihre Archive durchforstet und die besten Fotos herausgesucht. 75 davon sind jetzt acht Wochen lang im Foyer der Haspa-Zentrale zu sehen.

Die Aufnahmen stammen aus fünf Jahrzehnten, beginnend in den 80er Jahren. Posierende Promis, Schnappschüsse oder bis ins Kleinste inszenierte Momente hielten die fünf mit ihren Kameras fest – Ronald Sawatzki und Jürgen Joost viele Jahre auch für die „Hamburger Morgenpost“. Allen gemeinsam: Respekt vor den Menschen!

Zu jedem Foto gehört eine kurze Geschichte

Zu den Abgelichteten gehören jede Menge bekannte Hamburger Gesichter wie Otto, Uwe Seeler und Udo Lindenberg, aber auch internationale Stars aus Kultur, Showbusiness und Sport sowie Politiker, auf einen Sprung zu Gast in der Hansestadt.

KLAUS BODIG Entspannt: Prinzessin Diana 1995 beim Smalltalk mit britischen Soldaten Entspannt: Prinzessin Diana 1995 beim Smalltalk mit britischen Soldaten

RONALD SAWATZKI Hamburgs Burlesque-Queen Belle la Donna im Februar 2014 auf dem Tresen im Schmidts Tivoli Hamburgs Burlesque-Queen Belle la Donna im Februar 2014 auf dem Tresen im Schmidts Tivoli

Romanus Fuhrmann Die Fotografen: Andreas Laible, Ronald Sawatzki, Stephan Wallocha, Klaus Bodig und Jürgen Joost (v.l.) Die Fotografen: Andreas Laible, Ronald Sawatzki, Stephan Wallocha, Klaus Bodig und Jürgen Joost (v.l.)

Das Besondere: Zu jedem Foto gehört eine kurze Geschichte, aufgeschrieben von Jörg Köhnemann. So wie jene zum Foto von Leonard Cohen, als er 1993 ein Konzert im Stadtpark gab: Der kanadische Sänger-Poet ist erkältet, seine Managerin will den Fototermin mit Joost kurzfristig absagen. Dem gelingt es jedoch, beide zu einem wenige Sekunden dauernden Blick in die Suite des Hotels „Atlantic“ zu überreden, wo Cohen lächelnd im Bett sitzt.

Wer von den Fotos nicht genug kriegen kann – das Buch zeigt mehr: „Hamburg hautnah – Ikonische Pressefotografien und ihre Geschichte von den 1980ern bis heute“.

Haspa-Zentrale: bis 30.1., Mo/Mi/Fr 9.30-16 Uhr, Di/Do 9.30-18 Uhr, Valentinskamp 95

