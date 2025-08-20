„Horn to Go“: Theater zeigt die unbekannten Seiten seines Stadtteils

Hamburg-Horn, das ist die Wahrheit, taucht in den wenigsten Stadtführern auf. Es gibt nun mal Stadtteile, die zentraler gelegen und gespickter mit Sehenswürdigkeiten sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass Horn nicht Ecken, Flächen und Häuser bietet, die mehr als nur einen flüchtigen Blick lohnen.

Das ortsansässige Theater „Das Zimmer“ in der Washingtonallee bietet nun zum Saisonauftakt mal wieder seinen beliebten Rundgang durch die Nachbarschaft.

Die inszenierte Schlenderei zeigt uns nicht nur unbekannte Seiten des Stadtteils, sondern macht zudem richtig Spaß. Am Ende des zweistündigen Ausflugs sitzen die Akteur:innen und das Publikum noch zusammen, um sich auszutauschen.

Theater „Das Zimmer“: 21., 22., 28., 29.8.: 18 Uhr, (24.8. 15 Uhr, 30.8. 21 Uhr), Karten 22 Euro, Tel. 65 99 11 68

