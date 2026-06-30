Das Hormonchaos der Wechseljahre schweißte in „Heiße Zeiten“ vier Frauen beim Warten in einem Flughafenterminal zusammen. In der Nachfolgerevue „Höchste Zeit!“ taucht das Quartett wieder an der Komödie Winterhuder Fährhaus auf. Wo sie sind, herrscht Chaos – erst recht in dieser neuen Show (Regie: Katja Wolff), die am Premierenabend zum Triumph wurde: Mit Riesenjubel und Standing Ovations feierte das Publikum das Spektakel der komödiantisch-überspitzten „Giftspritzen“.

Worum geht es? Ausgerechnet die überzeugte Single-Karrierefrau wagt den Schritt vor den Traualtar. Der feuchtfröhliche Junggesellinnenabend der Finanzexpertin bietet der Viererbande den perfekten Rahmen für den Wahnsinn der Liebe.

Musicalkomödie „Höchste Zeit!“ mit deftigen Sprüchen

Anzeige

In der Hochzeitssuite eines Grand Hotels treffen die Freundinnen am Morgen danach auf eine völlig verkaterte Braut. Nach exzessiven Barbesuchen leidet sie unter einem Filmriss. Sie weiß einfach nicht mehr, wem sie den sensationellen Sex der vergangenen Nacht verdankt: War es Nachbar „Howie“ oder doch Dietrich, ihr künftiger Ehemann? Ist sie fremdgegangen? Und sollte sie sich überhaupt für immer binden?

Die Musicalkomödie thematisiert federleicht existenzielle Lebensfragen und verteilt die Antworten auf die Hausfrau (Eva Brunner), die Vornehme (Heike Jonca) und die Junge (Nini Stadlmann), die sehnsüchtig auf einen Heiratsantrag vom Vater ihrer kleinen Tochter wartet.

Anzeige

Die Spielfreude der Darstellerinnen ist überbordend, die deftigen Sprüche höchst amüsant. Und Charlotte Heinke als Braut lässt die Stimmung im Saal mit starker Stimme zu umgetexteten Welthits wie dem legendären Whitney-Houston-Klassiker „One Moment In Time“ hochkochen. Ein fantastischer Abend über Lust und Frust rund um Liebe, Freiheit und Zweisamkeit.

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 27.7., div. Zeiten, 28-43 Euro, Tel. 48 06 80 80, komoedie-hamburg.de

Anzeige

Der Plan7 vom 26. Juni 2026 MOPO

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 27.7., div. Zeiten, 28-43 Euro, Tel. 48 06 80 80

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.