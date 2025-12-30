„Thalia Vista Social Club“ gehört einfach zu Silvester

Kein Fußballer ist größer als sein Klub, keine Politikerin größer als ihre Partei, so heißt es immer. Aber kann vielleicht eine Inszenierung größer sein als ihr Theater? Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Doch dürfen wir feststellen, dass der „Thalia Vista Social Club“ nunmehr in seine dritte Intendanz überführt wird: Im Januar feiert er seinen 25. Geburtstag!

Noch reifer sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims, die hier die Bühne rocken. Trotz aller Gebrechen (die heilige Dreifaltigkeit des skelettösen Verfalls: Nacken, Rücken, Knie) und mentalen Herausforderungen (Wer? Was? Warum?) lassen sich die Oldies nicht unterkriegen. Apropos: Weil die fröhliche Sause in der Zukunft spielt, sind die Oldies, an die sich die alten Jungs und Mädchen erinnern, aus unserer heutigen Zeit. Also schnappen sie sich Mikros und Instrumente und rocken wuchtig und warmherzig drauflos.

Theaterklassiker mit schauspielerischen Lieblingen

Seit bald 25 Jahren läuft das Stück am Thalia, die Fotos sind von 2001. Arno Declair Seit bald 25 Jahren läuft das Stück am Thalia, die Fotos sind von 2001.

Mit seinem Musikabend hat Regisseur Erik Gedeon einen Theaterklassiker geschaffen und gibt noch immer einigen schauspielerischen Lieblingen des Hauses eine Bühne: Maren Eggert! Peter Jordan! Gabriela Maria Schmeide! Victoria Trauttmansdorff! Stephan Schad! So ist jede Aufführung eine Art Klassentreffen – und ein Fest sowieso.

Kein Zufall, dass die Kostüme und das Bühnenmobiliar besonders gern um die Jahreswende hervorgeholt werden. Denn nun ist schließlich die Zeit der Traditionen und Rückblicke. Für das Publikum ist der Altpersonen-Auftritt ein wahrer Jungbrunnen. Das Theaterfoyer durchquert man nach dem Schlussapplaus vitaler und fröhlicher als zuvor. Garantiert!

