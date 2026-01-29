Hier wird Kleinkunst ganz groß geschrieben

Humor ist bekanntlich wichtig, gerade in angespannten und schwierigen Zeiten. Hervorragend also, dass der Hamburger Comedy Pokal auch in diesem Jahr wieder Kleinkunst ganz groß schreibt. Unter dem Motto „Hingehen – Lachen – Sieger machen“ geht der Humorwettbewerb in seine 23. Runde. Mit frischem Schwung am Start: 20 Comediennes und Comedians. An vier Abenden ringen sie spottlustig um die Gunst des Publikums.

Los geht der Wettstreit mit den Hauptrunden (30.1.). Neun Hamburger Stadtteilzentren, darunter das Goldbekhaus, das Bergedorfer Lola und der Kulturhof Dulsberg sowie das Schmidtchen, schicken zeitgleich jeweils zwei Kandidaten auf die Bühnenbretter. In den von Comedians moderierten Shows – im Kulturhaus Süderelbe etwa ist mit Felix Treder einer der Vorjahressieger zu erleben – hat jeder Teilnehmer 45 Minuten Zeit, das Publikum mit Komik, Ironie und Wortwitz für sich zu gewinnen. Denn das entscheidet, neben den Hausjurys, welcher Spaßvogel weiterkommt, ins Halbfinale (31.1.) aufrückt – und dann vielleicht auf dem großen Finale (2.2.) im Schmidts Tivoli im Rampenlicht steht – neben den beiden Bestplatzierten aus der 2.-Chance-Show (1.2.) im Schmidt-Theater.

Um alles und natürlich auch hoch her geht es schließlich am letzten Abend des tollen Spektakels. Die sieben glücklichen Finalisten, die sich für die Endrunde qualifizieren konnten, dürfen hoffen, nun einen der (mit insgesamt 6000 Euro Preisgeld dotierten) Plüsch-Pokale abzustauben. Wer das Rennen macht und auf dem Siegertreppchen landet? Das bestimmen eine Fachjury sowie die Besucher der Pointenschlacht.

Ihnen beschert der Wettkampf, der schon Künstler wie Sascha Grammel, Helene Bockhorst und Chris Tall zu Siegern gemacht hat, ein volles Programm. Von Musikkabarett (Nadu) über Gesellschaftscomedy (Max Osswald) bis Kabarett aus Wien (Michaela Obertscheider) ist alles dabei, was uns den grauen Alltag weglachen lässt.

Hamburger Comedy Pokal: 30.1.-2.2., diverse Spielstätten, alle Infos unter hamburgercomedypokal.de

