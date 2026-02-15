Hier kommt man der Popgöttin ganz nah

Popgöttin Cher schritt zuletzt bei der Bambi-Verleihung 2025 über einen Roten Teppich. Dort wurde sie gefragt, ob sie sich denn für eine Legende hielte. „Nein, ich bin eine arbeitende Frau“, antwortete der 1946 in Kalifornien geborene Weltstar auf typisch trockene Art. Und wurde wenig später doch mit dem „Legenden“-Preis ausgezeichnet – insbesondere auch für das jahrzehntelange Engagement als Aktivistin, denn auch abseits der Bühne kämpft Cher leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit, LGBTQ+-Rechte und Tierschutz.

Für Verwirrung sorgte am Bambi-Abend allerdings „die andere Cher“: Sophie Berner. Sie spielt die Titelrolle im Musical „Die Cher Show – Das offizielle Musical von und über Cher“ und performte „If I Could Turn Back Time“ so authentisch, dass auch Moderator Thomas Gottschalk Original und Darstellerin nicht voneinander unterscheiden konnte. Hinter den Kulissen kam es zum Aufeinandertreffen der Chers.

„Die Cher Show“: Lobende Kritiken

„Ihr Blick war wie ein Segen. Sie hat meine Stimme gehört, mich wirklich gesehen – und jetzt erzählen wir ihre Geschichte“, so Berner über den besonderen Moment. Chers Botschaft an sie: „Be strong!“

Nach der erfolgreichen UK- und Irland-Tour 2022/23 gibt es die Broadway-Produktion nun erstmals in Deutschland – und die Kritiken sind voll des Lobes. Die Hauptrolle teilen sich drei Darstellerinnen, die jeweils unterschiedliche Lebensabschnitte verkörpern.

1988 gewann Cher den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle in „Mondsüchtig“. Showslot 1988 gewann Cher den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle in „Mondsüchtig“.

Berner („Moulin Rouge! Das Musical“) übernimmt als „Star Cher“ die Ikone in der Gegenwart. Hannah Leser („Mary Poppins“, „Flashdance“) spielt als „Lady Cher“ die Künstlerin in den 70er Jahren, während Pamina Lenn („Wicked“, „Die Eiskönigin“) als „Babe Cher“ die frühen Jahre im Duo Sonny & Cher auf die Bühne bringt.

Waren in den 60ern natürlich auch bei der Kult-Sendung „Top Of The Pops“: Sonny & Cher (Jan Rogler, Pamina Lenn) Showslot Waren in den 60ern natürlich auch bei der Kult-Sendung „Top Of The Pops“: Sonny & Cher (Jan Rogler, Pamina Lenn)

Das Musical erzählt von Chers musikalischen Anfängen in den 60ern, über ihren Aufstieg als glamouröse Disco-Queen, ihren Erfolg als Schauspielerin und Sängerin bis hin zu ihrem Status als Ikone. 35 Hits – darunter „Believe“, „Strong Enough“ und natürlich „If I Could Turn Back Time“ – verbinden sich mit aufwendigen Kostümen von Emmy-Preisträger Bob Mackie zu einem schillernden Gesamterlebnis.

Am 20. Mai feiert Cher ihren 80. Geburtstag. Produzent Rick Elice hat ein Stück Musiktheater geschaffen, das so groß, leidenschaftlich und unverwechselbar ist wie Cher selbst und sie wunderbar würdigt.

Inselpark-Arena: 15.2., 17.-22.2., verschiedene Zeiten, Karten ab 59,90 Euro

