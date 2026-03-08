Hier kannst du sein, wie du willst: „Die kleine Meerjungfrau“ am Thalia Theater

Zugegeben, auch im Ozean geht’s ums Fressen und Gefressenwerden. Die Märchenvariante unseres Blicks in die Unterwasserwelt aber stellt sich die Lebewesen dort so vor: Niemand hinterfragt, warum du so aussiehst, wie du dich präsentierst. Niemand grübelt darüber nach, ob du ein Männchen, ein Weibchen oder keines davon bist (oder eben beides).

Das sind menschliche Kategorien, vom harten Festland. Problematisch wird es aber dann, wenn du eine Meerjungfrau bist und dich in einen Menschenprinzen verliebst. Denn dann heißt es plötzlich: Schwanz oder Nichtschwanz, das ist hier die Frage! Die neue Theaterfassung von „Die kleine Meerjungfrau“ im Thalia-Theater interpretiert das Andersen-Märchen auf ihre sehr eigene Art und Weise, nämlich als ein Fest der Diversität, ein Plädoyer fürs „Anders“-Sein – und als eine verdammt mitreißende Party obendrein.

Thalia Theater: Die queere Fassung des Andersen-Märchens begeistert

Die sieben Meerjungfrauen sind teils Mitglieder des Thalia-Ensembles und teils „echte“ Dragqueens. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten, wie sie ausgegrenzt oder von der Familie verstoßen wurden, weil sie schwul oder trans* sind. Wie sie auf der Straße attackiert worden sind. Und wie sie auf der Bühne und als Dragqueens Anerkennung, Liebe und eine Community gefunden haben.

Dazwischen und drumherum verweben Regisseur Bastian Kraft und sein Team die Story des verwirrten Meereswesens und eine Menge quietschfröhlicher Showelemente. Die Ensemblemitglieder Julian Greis, Victoria Trauttmansdorff und Moné Sharifi interagieren nahtlos mit den Drag-„Gästen“, und so entwickelt sich ein wirklich herausragender Theaterabend.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier trifft Kiez auf Klassik: „Peter und der Wolf“ wird zum Rotlicht-Krimi

Diese „Meerjungfrau“ tanzt elegant auf dem schmalen Grat zwischen Unterhaltung und politischem Statement – und zeigt, dass sich beides keineswegs ausschließt. Man wünscht der Inszenierung, dass auch Publikum von außerhalb der üblichen Teiche mal vorbeischwimmt …

Thalia-Theater: 8.3. (19 Uhr), 21./25.3. (20 Uhr), 29.3. (19 Uhr), 25-64 Euro, Tel. 32 81 44 44, thalia-theater.de

Der Plan7-Teaser vom 6. März 2026 MOPO Der Plan7-Teaser vom 6. März 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.