„Hamlet“ am Schauspielhaus: Zum Start gleich die volle Dröhnung

Na, alle schön ausgeruht aus den faulen Sommermonaten zurückgekehrt? Die Eröffnungspremiere der neuen Spielzeit im Schauspielhaus wirft das Lasso nach allen kulturbeflissenen Hamburgerinnen und Hamburgern aus, um sie mit der vollen Theaterdröhnung zu versorgen. Auf dem Programmzettel steht mit „Hamlet“ das berühmteste Stück der Bühnengeschichte. Und auf dem Regiestuhl sitzt einer der prägendsten Impresarios der vergangenen 40 Jahre in Deutschland: Frank Castorf. Unter fünf Stunden wird das Spektakel also wohl kaum auf die finale Kampfszene einbiegen.

Die Leiden des jungen Dänenprinzen, seine mäandernde Suche nach der Wahrheit und sein letztliches Scheitern geben dem Team und dem Ensemble viel Raum für eine multimediale Untersuchung der Kunst und der Wirklichkeit. Castorf zieht für seine Shakespeare-Experience zudem den Text „Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller hinzu, die einen weiteren theoretischen Überbau bildet.

„Hamlet“: Neue Inszenierung am Schauspielhaus

Tauchen wir also ein in diese wunderbar verwunschene Hamletwelt auf Schloss Elsinore, in der die Welt aus den Angeln ist und es um Sein oder Nichtsein geht. Castorf kredenzt mit Sicherheit eine im doppelten Wortsinn erschöpfende Inszenierung.

Spätestens damit sind alle Leute in und an der Kirchenallee auf Betriebstemperatur: Das Theater macht hier keine halben Sachen!

Schauspielhaus: 3./5./25.10., diverse Uhrzeiten, 12-74 Euro, Tel. 24 87 13, schauspielhaus.de

Der Plan7 vom 2. Oktober 2025 MOPO Der Plan7 vom 2. Oktober 2025

