Hamburgs tollste Open-Air-Galerie: „Kunstgucken“ und Musik bei freiem Eintritt

Der Sommer ist in Hamburg wettertechnisch bislang durchwachsen. Die Aussichten für das Wochenende lassen offen, welche Bekleidung angemessen sein wird. Aber einen Lichtblick bietet dieser Sonntag in jedem Fall, Witterung Nebensache. Das „MS Artville“ öffnet seine Tore am Reiherstiegknie in Wilhelmsburg zum „Kunstgucken“. Der Eintritt ist frei!

Bereits der Titel lässt alle Menschen hemmungslos über die Schwelle gleiten: Hier geht’s um Neugier, ums Entdecken, um Spaß! Ums „Kunstgucken“! Auf dem weitläufigen Gelände sind acht neue, in der Regel großformatige Kunstwerke zu sehen – etwa Lichtkunst von Katrin Bethge und Lichtloch, eine große Holzinstallation des Architekturgestalters Lattemit oder visuelle Hingucker von Gabe und OCU.

Festival auf dem „MS Dockville“-Gelände

Wer sich nicht ohne theoretische und einordnende Unterfütterung auf die Showelemente einlassen möchte, hat die Möglichkeit, allstündlich an einer ausgiebigen Führung teilzunehmen. Und natürlich kann man dort am Sonntag nicht allein durch Betrachtung Kunst erleben: DJ-Sets und auch Konzerte sind im Angebot, zum Beispiel bittet das Radioballett zur interaktiven Hörperformance, und Betti Kruse sowie Habitat geben Konzerte.

Überall ist Kunst zu entdecken – wer das nicht alleine machen will, kann sich stündlich einer Führung anschließen.

Und dann fährt auch noch der Bus von „Adenauer SRP“ aufs Gelände. Normalerweise ist der umgebaute Gefängnistransporter an Brennpunkten wie AfD-Demos als „Tornado der Demokratie“ eine der lautesten Gegenstimmen (und wird regelmäßig von der Polizei verscheucht) – hier gibt’s am Sonntag „Aufklärung zum Thema Rechtsruck“.

Politik muss die Kleinsten noch nicht interessieren, sie bekommen dafür beim „Kinderschminken“ ein neues Antlitz verpasst, wenn auch nur als vergängliches Kunstwerk für einen Tag. Mitnehmen dafür können sie (und die Eltern) die Ergebnisse der „Lass dich zeichnen“- oder Linoldruck-Stände.

Seit 2016 gibt's „Anna Of Green" auf dem „MS Dockville"-Gelände, ein Werk des dänischen Künstlers Thomas Dambo.

Überall gibt’s Essen und Trinken – und eine zuverlässig gute und coole Atmosphäre. Nach dem künstlerischen Sonntag wird einmal durchgefeudelt, dann strömen Mitte August die Massen zum „Dockville“-Festival.

„MS Dockville“-Gelände: 27.7., 12-18 Uhr, Alte Schleuse 23, Eintritt frei (um Spenden wird gebeten), Programm: msartville.de

