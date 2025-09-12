Hamburger Theaternacht: Ein Abend voller Abenteuer

Theaterfans in Hamburg haben die Qual der Wahl. Selbst wer auf eine bestimmte Geschmacksrichtung – Komödie oder Kabarett, Tragödie oder Tanz – festgelegt ist, hat meist mehrere Häuser zur Auswahl, um der Bühnenleidenschaft zu frönen. Doch viele bleiben ihren Theatern treu, durch Abos, Überzeugung oder Bequemlichkeit. Die Hamburger Theaternacht bietet alljährlich am zweiten Samstagabend im September eine kostengünstige und von einem Hauch des Abenteuers umwehte Gelegenheit, sich neue Bühnen, Genres oder Stadtteile zu erobern.

Ein einziges Ticket (das gegen ein Festivalbändchen eingetauscht wird) sorgt für den Eintritt in alle 33 Theater, die mitwirken. Familienveranstaltungen für Kinder ab 3 Jahren beginnen um 15 Uhr, ab 19 Uhr sind die Erwachsenen dran. Alle Häuser stellen ein besonderes Festivalprogramm auf die Bühne, das meist in einer Rotation wiederholt wird. Ein- und Auslässe sind also jederzeit möglich.

Einige Theater bieten Besonderes an: Blicke hinter die Kulissen gibt es etwa auf Kampnagel, im Ballettzentrum oder im Schauspielhaus. Und in der Staatsoper ist das Kiebitzen bei einer Probe möglich!

Das Altonaer Theater zeigt auch Ausschnitte aus „The Black Rider“ (19 und 21.30 Uhr). Caren Detje Photographie Das Altonaer Theater zeigt auch Ausschnitte aus „The Black Rider“ (19 und 21.30 Uhr).

Früher zogen Theatertruppen von Stadt zu Stadt, heute verwandelt sich das Publikum in eine fröhliche Schar von Vagabunden, die ein Haus nach dem anderen besuchen. Welche Route für die eigenen Interessen am besten ist, kann jeder und jede schon vorher selbst ausklügeln, vielleicht ist das ja bereits ein Teil des Vergnügens, eine kulturelle Schatzsuche. Oder Sie lassen sich mit dem Strom der anderen treiben. Es lockt schließlich die ganze Theaterpracht in einer Nacht. Für alle, die nach ein paar Stunden noch immer nicht genug erlebt haben, findet ab halb zwölf die Abschlussparty im Schmidtchen am Spielbudenplatz statt.

Theaternacht: 13.9., ab 15/19 Uhr, Standardticket 20 Euro, theater-hamburg.org

