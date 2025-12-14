Hamburg zeigt Kunst: Kreatives Festival am Hafen
Im Cruise Center Altona, wo sonst Kreuzfahrtschiffe bis 300 Meter Länge abgefertigt werden, mit tollem Blick auf den Hafen und einer grandiosen Dachterrasse, da gibt es jetzt Kunst zu sehen: ein kreatives Festival mit 100 Künstlerinnen und Künstlern, mit Kunstworkshops und weitere adventlichen Überraschungen.
Zu entdecken gibt es Street-Art, Malerei, Fotografie und sogar Performance-Kunst! Auch kulinarisch ist man bestens versorgt – und wer noch auf der Suche nach einem kunstvollen Weihnachtsgeschenk ist, der wird sicher fündig! Mehr über die Werke hier: hamburg-zeigt-kunst.de
Cruise Center Altona: 14.12., 11-19 Uhr, Van-der-Smissen-Straße 5, 9 Euro
Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.