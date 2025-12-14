Hamburg zeigt Kunst: Kreatives Festival am Hafen

Im Cruise Center Altona, wo sonst Kreuzfahrtschiffe bis 300 Meter Länge abgefertigt werden, mit tollem Blick auf den Hafen und einer grandiosen Dachterrasse, da gibt es jetzt Kunst zu sehen: ein kreatives Festival mit 100 Künstlerinnen und Künstlern, mit Kunstworkshops und weitere adventlichen Überraschungen.

Zu entdecken gibt es Street-Art, Malerei, Fotografie und sogar Performance-Kunst! Auch kulinarisch ist man bestens versorgt – und wer noch auf der Suche nach einem kunstvollen Weihnachtsgeschenk ist, der wird sicher fündig! Mehr über die Werke hier: hamburg-zeigt-kunst.de

Cruise Center Altona: 14.12., 11-19 Uhr, Van-der-Smissen-Straße 5, 9 Euro

