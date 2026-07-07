Im „Planet Harburg“ geht es jetzt ganz hoch hinauf! Luftbilder von Günther Krüger werden hier ausgestellt, aus den 1950er und 60er Jahren. „Hamburg von oben – Ein historischer Rundflug (1954-1969) mit Fotos von Günther Krüger“ heißt die Schau des Luftbild-Experten.

Zwischen Wiederaufbau und Wirtschaftswunder wuchs die Stadt mit beeindruckender Geschwindigkeit: Neue Brücken überspannten die Elbe. Wohnviertel entstanden. Der Hafen dehnte sich aus. Neue Verkehrsadern prägten das Stadtbild.

„Hamburg von oben“: Eindrücke zwischen Wiederaufbau und Wirtschaftswunder

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Wer Hamburg kennt, entdeckt im Planet Harburg (der neuen Museumsdependance des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg im Ex-Karstadt) vertraute Orte in ganz ungewohnter Gestalt. Fotografiert hat Krüger vor allem im Auftrag des „Abendblatts“: Bilder einer Stadt, die sich aus Ruinen und Brachen zur modernen Metropole entwickelte.

Blick auf die City-Höfe: der Wallringtunnel ist im Bau: rechts der Sprinkenhof und links hinten der Hauptbahnhof. 26.6.1959 Günther Krüger

Der Bau der Ost-West-Straße, das Entstehen der Hamburger City, der Blick auf den in den 50er Jahren erbauten City-Hof, vier Bürohochhäuser am Klosterwall, die 2019 abgerissen wurden, auf das Volksparkstadion, auf Harburg und den Marktplatz am Sand – Günther Krügers Fotografien erinnern daran, dass jede Stadt ein Organismus ist: Sie wächst, erfindet sich neu.

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Krügers Bilder erzählen von Freiheit, Fortschritt und einem neuen Blick

Krügers Bilder knüpfen an die Tradition der Luftbildfotografie an, die man als Symbol der Moderne verstehen kann: Fotografen entdeckten die ungewohnten Perspektiven als Möglichkeit, die Welt neu zu sehen. Krüger führte diese Bild-Idee in der Nachkriegszeit fort – und so erzählen seine Fotografien nicht nur von Hamburg, sondern von den Ordnungen und Rhythmen einer modernen Gesellschaft. Und sie erzählen auch von einer Zeit, in der das Fliegen selbst noch ein Versprechen war: auf Freiheit, Fortschritt und einen ganz neuen Blick auf die Welt.

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Planet Harburg: Bis 8.11., Mi-Do, Sa/So 10-17 Uhr, Herbert-und-Greta-Wehner-Platz , Eintritt frei

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Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.