„hamburg minimal“: Seh-Schule auf die künstlerische Art

Der Berliner Fotograf Andreas Bromba ist ein echter Minimalist. Seit vielen Jahren fotografiert er in Städten, serielle Arbeiten mit Titeln wie „berlin minimal“, „hamburg minimal“ oder „münchen minimal“. Wie viel Abstraktion steckt in den Dingen, fragt er sich – und uns Betrachter.

Sein fotografischer Minimalismus hat großen ästhetischen Reiz, wie man jetzt bei einer Ausstellung in der Visulex Gallery For Photography in Eppendorf sehen kann. Seine Hamburg-Bilder in gelblich-schwarzem Ton sind Teil des „Architektursommers“.

Die Visulex Gallery zeigt „hamburg minimal“

Wer genau hinsieht, erkennt am unteren Bildrand ein bekanntes Hamburger Bauwerk. Andreas Bromba Wer genau hinsieht, erkennt am unteren Bildrand ein bekanntes Hamburger Bauwerk.

Doch es sind nicht große Totalen, Gesamtansichten, die Bromba uns zeigt, sondern Details, Linien, Reduktionen. Diese Bilder sind auch eine Seh-Schule – sie erinnern uns daran, wie schön es sein kann, unsere Umgebung aufmerksam zu betrachten.

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Form, Struktur, Rhythmus, darum geht es hier. Hinweise auf die Entstehungsorte finden wir allerdings nicht. Manche Bilder sorgen für einen Moment der Irritation. Doch das ist auch gut so, denn statt Antworten gibt es hier viel Staunen und viele Fragen: ein Dialog zwischen Bild, Stadt und Publikum. Gerade in auch visuell so reizüberfluteten Zeiten wie diesen ist die Ausstellung ein interessanter Gegenpol: Reduktion statt Wirrwarr.

Visulex Gallery For Photography: bis 30.5., Mi-Fr 15-18 Uhr und Sa 13-18 Uhr, Loogestraße 6

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