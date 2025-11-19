Hamburg im Dschungelfieber: „Tarzan“ ist zurück – mit einem Publikumsliebling

„Tarzan“ kommt zurück in seine Heimat! Von der Neuen Flora aus eroberte Tarzan ab 2008 die Musicaltheater in Deutschland. Höchste Zeit also, dass er sich hier wieder halsbrecherisch durch die Lüfte schwingt.

Die Geschichte ist wohl hinreichend bekannt, folgt sie doch dem Disney-Zeichentrickfilm: Nach einem Schiffbruch und einem Leopardenangriff, bei dem seine Eltern sterben, wird Baby Tarzan von der Gorilladame Kala adoptiert. Tarzan wächst im Affenclan auf und erlebt allerhand Abenteuer. Doch er merkt, dass er anders ist – und macht sich auf die Suche nach seinen Wurzeln. Als er auf Forschertochter Jane trifft, verliebt er sich in sie und das Dschungelabenteuer wird um die niedliche Liebesgeschichte ergänzt.

Atemberaubende Luftakrobatik-Szenen

Damit der Urwald echt aussieht und die vielen temporeichen Luftakrobatikszenen funktionieren, ist einiges an logistischem Aufwand notwendig. 840 Tonnen Dschungelmaterial, Kostüme und Technik wurden in die Neue Flora gebracht; der Aufbau erfolgte in beinahe 900 Arbeitsstunden. Für die atemberaubenden Luftakrobatik-Szenen – wenn sich Tarzan und seine Affenbande kreuz und quer über die Bühne und sogar über die Köpfe des Publikums schwingen – werden mehr als sieben Kilometer Spezialseil und rund 120 maßgefertigte Fluggeschirre verwendet.

Außer von diesen spektakulären Akrobatikszenen lebt das Musical natürlich auch von der Musik, die Phil Collins geschrieben hat. Für das Musical hat er den Filmsoundtrack um neun neue Lieder erweitert. Für das berühmteste – „You’ll Be In My Heart“ („Dir gehört mein Herz“) – bekam Collins einen Oscar und einen Golden Globe.

Alexander Klaws am Premierenabend dabei

Tarzan wird von Philipp Büttner („Hercules“, „Aladdin“) gespielt, an seiner Seite übernimmt Abla Alaoui („Die Eiskönigin“) den Part der Jane. Publikumsliebling Alexander Klaws, der von 2010 bis 2013 Tarzan spielte und die Rolle maßgeblich geprägt hat, wird an ausgewählten Terminen noch einmal selbst über die Bühne und durch den Saal fliegen, unter anderem am Premierenabend.

„Tarzan ist für mich der Anfang der Familiengeschichte“, sagt Klaws. „Ich habe meine Frau damals als Jane kennengelernt. Sie hat mir sogar das Fliegen beigebracht. Für mich wird es immer mehr als eine Show sein – es ist surreal, wild, romantisch und wunderschön zugleich.“

Neue Flora: ab 20.11., Di u. Mi 18.30 Uhr, Do u. Fr 19.30 Uhr, Sa 14.30 u. 19.30 Uhr, So 14 u. 19 Uhr, Tickets ab 67 Euro

