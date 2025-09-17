„Hamburg Artists Art Market“: Hier gibt es junge wilde Kunst

Bei der letzten Ausgabe im vergangenen Jahr hieß sie noch „Affordable Art Market“. Jetzt heißt die Kunstmesse „Hamburg Artists Art Market“. Ansonsten ist bei der „HAAM3“ alles beim Alten: Zum dritten Mal wird im ehemaligen Kohlekraftwerk Bille bezahlbare Kunst gezeigt. Die Bilder hängen dicht an dicht.

Das ist der besondere Stil der Messe, auf der es wild und jung zugeht. 190 lokale Künstler und Künstlerinnen. 32 internationale Gäste. Mehr als 3000 Kunstwerke, Live-Performances und Musik. Und das vier Tage lang, in einer wirklich coolen Industrie-Location!

Kraftwerk Bille: 18.-21.9., Do 18-24 Uhr,Fr 14-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Anton-Ree-Weg 50, Tickets ab ca. 8,80 Euro, Infos unter: haamhamburg.com

Der Plan7 vom 12. September 2025 MOPO Der Plan7 vom 12. September 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.