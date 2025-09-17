mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine Wand mit zahlreichen Kunstwerken

Mehr als 3000 Kunstwerke sind auf der Kunstmesse „Hamburg Artists Art Market“ zu sehen. Foto: Berner Panti

  • Hammerbrock

„Hamburg Artists Art Market“: Hier gibt es junge wilde Kunst

kommentar icon
arrow down

Bei der letzten Ausgabe im vergangenen Jahr hieß sie noch „Affordable Art Market“. Jetzt heißt die Kunstmesse „Hamburg Artists Art Market“. Ansonsten ist bei der „HAAM3“ alles beim Alten: Zum dritten Mal wird im ehemaligen Kohlekraftwerk Bille bezahlbare Kunst gezeigt. Die Bilder hängen dicht an dicht.

Das ist der besondere Stil der Messe, auf der es wild und jung zugeht. 190 lokale Künstler und Künstlerinnen. 32 internationale Gäste. Mehr als 3000 Kunstwerke, Live-Performances und Musik. Und das vier Tage lang, in einer wirklich coolen Industrie-Location!

Kraftwerk Bille: 18.-21.9., Do 18-24 Uhr,Fr 14-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Anton-Ree-Weg 50, Tickets ab ca. 8,80 Euro, Infos unter: haamhamburg.com

Der Plan7 vom 12. September 2025 MOPO
Der Plan7 vom 12. September 2025
Der Plan7 vom 12. September 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test