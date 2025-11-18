mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Luftaufnahme Grüner Bunker

Mehr als 4700 Bäume und Großsträucher machen den Bunker zum „Grünen Bunker“. Foto: picture alliance / imageBROKER

  • St. Pauli

Grüner-Bunker-Tour: Jetzt geht’s aufwärts!

kommentar icon
arrow down

„Hamburgs Grünes Wahrzeichen“? Ziemlich umstritten war er lange, der „neue“ grüne Bunker.

Bei der 90-Minuten-Führung kann man die Geschichte des Kriegsbunkers en détail erleben, seine Dachlandschaft und Pflanzenwelt mit mehr als 4700 Bäumen und Großsträuchern, aber auch seine Historie als Flak-Turm in der Nazizeit. Achtung: 389 Stufen sind zu erklimmen! Aber dann: Was für eine Aussicht auf das Millerntor-Stadion, die Tanzenden Türme, die Elbphilharmonie, die Köhlbrandbrücke, den Containerhafen, das Bismarck-Denkmal und den Fernsehturm! Auch gut: Ein Teil des Ticketpreises wird an soziale Einrichtungen im Stadtteil St. Pauli gespendet.

Treffpunkt U-Bahn-Station Feldstraße: 18.11., 10.30 Uhr, 22 Euro, Infos unter: adwoto.com/hamburg

Der Plan7 vom 14. November 2025 MOPO
Der Plan7 vom 14. November 2025
Der Plan7 vom 14. November 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test