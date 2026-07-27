Beim „Grainy Days Festival“ im Metropolis stehen seltene 16-mm-Filme auf dem Programm – darunter ein Werk, das wegen seines zerfallenden Filmmaterials wohl nur noch wenige Male zu sehen sein wird.

Die 16-mm-Filmtechnik ist eine Nischenkunst, die aus Sparsamkeit entwickelt wurde und sich zu einem Stilmittel aufschwang. Stichwörter: Authentizität und körnige Auflösung. Das Metropolis zeigt beim „Grainy Days Festival“ stilbildende Werke.

Am 25.7. etwa Rosa von Praunheims „Unsere Leichen leben noch“, einen Mix aus Doku und Krimi, und Buster Keatons live vertonte „Spite Marriage“. Am 26.7. geht’s nach Portugal, zu „Maria und der Vater“. Abschließend läuft „Shadow Of A Woman“ von 1946 – eine der letzten Gelegenheiten, den Film zu sehen, denn das Material ist chemisch instabil und zerfällt.

Metropolis: 23.-26.7., diverse Zeiten, metropoliskino.de

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