Götz Alsmann & Band: Er bringt feine Schätze mit

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Götz Alsmann ist seine markante Frisur. „Faconschnitt mit Scheitel, vorne nicht zu kurz“ habe seine Mutter früher als Anweisung für den Stammfriseur auf einen Zettel geschrieben, so der 68-jährige Entertainer. Diese Frisur trägt er bis heute. Aber da ist natürlich noch mehr einzigartiges Gestriges an dem Sänger und Pianisten.

Die Auswahl des besonderen Liedguts für seine Alben zum Beispiel, gespielt von seiner vierköpfigen Band, die auch Instrumente wie Xylophon Vibraphon und Kontrabass beherrscht. Alles auf unverwechselbare Weise arrangiert, was Alsmann den Beinamen „König des deutschen Jazzschlagers“ einbrachte. Diese ganz besonderen Schätze der Musikgeschichte findet er häufig in alten Filmen, hat er einmal verraten.

Götz Alsmann & Band spielen besondere Lieder aus der Musikgeschichte

Aber was genau braucht ein Song, um in Götz Alsmanns Repertoire aufgenommen zu werden? „Das Lied muss einen gewissen Witz haben, ein bisschen Ironie, ein bisschen Augenzwinkern; es darf durchaus sentimental und melancholisch sein, und man sollte es swingend aufbereiten können“, so der Künstler. Check.

Alsmanns Finger fliegen über die Tasten des Flügels, die Band klingt ganz hervorragend dazu. IMAGO/mix1 Alsmanns Finger fliegen über die Tasten des Flügels, die Band klingt ganz hervorragend dazu.

Das alles trifft auch auf die Songs seines aktuellen Albums „… bei Nacht …“ zu, für die er sich Gäste wie Roland Kaiser, Yvonne Catterfeld und Violinist Daniel Hope ins Studio eingeladen hatte. Mit „Melodie, Poesie“ vertonte er mit Nils Landgren ein Werk von Johannes Brahms neu, was natürlich gut zu Alsmanns jetzigem Auftrittsort in Hamburg passt. Bei seinem Konzertabend in der Laeiszhalle ist auch die Nacht der Mittelpunkt. „Es gibt die ruhige, die besoffene, die lustige Nacht“, sagt der Tollenträger über das schier unerschöpfliche Thema.

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„Es gibt den Abend davor und den Morgen danach, und die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da.“ Aber durchaus zum Liebemachen: „Die Nacht, die Musik und dein Mund“ von Greta Keller aus dem Jahr 1935 ist diesbezüglich der Vorzeigesong seines neuen Liederzyklus.

Und Götz Alsmann ist live nie um eine Anekdote verlegen, bevor seine Finger wieder über die Tasten fliegen und seine Füße im Takt wippen.

Laeiszhalle: 24.5., 20 Uhr, Karten für 35,90-64,50 Euro

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