Geschichten live statt im Ohrensessel: Lange Nacht der Literatur in Hamburg

Bücher lesen ist in der Regel ein Solounternehmen. Aber die Urheber:innen von Büchern, Geschichten, Konflikten und Happy Endings persönlich zu treffen und sie aus dem Nähkästchen plaudern zu hören, lockt so manche Leseratte aus dem Ohrensessel hervor. Heute gibt es dazu bei der „Langen Nacht der Literatur“ reichlich Gelegenheit.

Ab 14 Uhr (Hamburg, wo die Nacht bereits am frühen Nachmittag einfällt …) bis Mitternacht (wenn ab 21 Uhr im Goldbekhaus gemeinsam gefeiert wird) sind in vielen Buchhandlungen und Bücherhallen zahlreiche Autorinnen und Autoren zu erleben – zu viele, um sie hier aufzuführen.

Herauszuheben vielleicht: Till Raether und „Disco“ (17 Uhr, Bücherhalle Niendorf), Saša Stanišić und sein neues Buch „Mein Unglück …“ (19 Uhr, Buchhandlung Lüders; Veranstaltungsort: Apostelkirche), die Buchpreis-Nominierte Annett Gröschner („Schwebende Lasten“, 20 Uhr, Buchhandlung Lüdemann). Spannend auch die Veranstaltung „Vier von hier“ um 19 Uhr von Cohen + Dobernigg im Centralkomitee, bei der vier Hamburger Autorinnen aus ihrem Werkstattalltag berichten.

Lange Nacht: 6.9., ab 14 Uhr, verschiedene Orte, Programm: langenachtderliteratur.de

Der Plan7 vom 5. September 2025 MOPO Der Plan7 vom 5. September 2025

