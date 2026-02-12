Geschichte wird hier (be)greifbar: Überragende Performance an den Kammerspielen

Dieses Stück führt in die unmittelbare Nachbarschaft der Kammerspiele. Denn „Mama Odessa“, die bewegende Familiengeschichte nach dem autobiografischen Roman von Maxim Biller, spielt (auch) im Grindelviertel. Dort ist Mischa Grinbaum – Ich-Erzähler und Alter Ego des 1960 in Odessa geborenen russisch-jüdischen Autors – aufgewachsen. Nach dem Tod seiner Mutter kehrt er in die Wohnung an der Bieberstraße zurück.

Zurückgeworfen auf seine Erinnerungen wird die leere Wohnung für Mischa zum Ausgangspunkt einer Reise in die Vergangenheit. Nach Odessa wandern die Gedanken. In die Heimat seiner Familie, die mit dem Achtjährigen nach Deutschland emigrierte und in Hamburg eine Bleibe fand. Er spürt den Schmerz der Mutter über die Trennung vom geliebten Vater, der 1941 dem Nazi-Massaker an den Juden von Odessa wie durch ein Wunder entkommen ist.

Inszenierung erzählt ein bis heute aktuelles Drama

Im Mittelpunkt der Bühnenfassung (Dramaturgie: Anja Del Caro, Regie: Kai Wessel) jedoch steht die schwierige Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Es ist ihre Liebe zur Literatur, die Nähe entstehen lässt. Und es ist der Beruf – beide sind Schriftsteller –, der sie zu Konkurrenten macht.

Was die humorvoll-melancholische Inszenierung der leisen Töne besonders macht: Anhand persönlicher Erinnerungen erzählt sie ein uraltes, doch bis heute aktuelles Drama der Menschheitsgeschichte von Flucht und Vertreibung weiter.

Darsteller-Duo spielt überragend

Adriana Altaras und Florian Lukas spielen überragend, zeigen authentisch zwei verletzliche und verletzende Menschen. Bo Lahola Adriana Altaras und Florian Lukas spielen überragend, zeigen authentisch zwei verletzliche und verletzende Menschen.

Das Größte aber ist vielleicht das Darsteller-Duo. Adriana Altaras und Florian Lukas spielen überragend, zeigen authentisch zwei verletzliche und verletzende Menschen und gestalten das fordernde Stück so lebendig, dass man als Zuschauer einfach dranbleibt. An ihr, der entwurzelten, in Hamburg nie ganz heimisch gewordenen, übergriffig liebenden Aljona. Und an Mischa, den sie zutiefst liebenden Sohn, der doch versucht, Distanz zu ihrer besitzergreifenden Mutterliebe herzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Armut macht krank: Ein sehr persönliches Theaterstück an Hamburger Theater

Interessantes Angebot: Vor einigen Vorstellungen bieten die Kammerspiele einen geführten Spaziergang zu den Schauplätzen von „Mama Odessa“ an – zu Orten also, an denen durch Geschichten Geschichte greifbar wird.

Kammerspiele: bis 28.2., diverse Termine und Uhrzeiten, 21-46 Euro, hamburger-kammerspiele.de

Der Plan7 vom 6. Februar 2026 MOPO Der Plan7 vom 6. Februar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.