Geschichte im Mini-Format: Ausstellung führt durch Jahrtausende der Seefahrt

Wow! 25.000 Playmobil-Elemente – Figuren und Bauteile – sind im Internationalen Maritimen Museum zu sehen: eine maritime Geschichte der Seefahrt in zehn aufwendig gestalteten Dioramen mit Hörstationen, konzipiert und aufgebaut von Oliver Schaffer.

Der Hamburger zeigt uns in der Ausstellung „Maritime Geschichte erleben mit Playmobil“ jede Menge historische Szenen: die ersten Segler, die den Nil befahren, eine römische Galeere, die zum Gefecht ablegt, mittelalterliche Kaufleute im Orient, bis hin zur Industrialisierung, der Containerschifffahrt und der Polar- und Tiefseeforschung.

Symbiose aus Bildung, Spiel und Nostalgie

14 Tage brauchte Schaffer, um die Ausstellung aufzubauen. hfr 14 Tage brauchte Schaffer, um die Ausstellung aufzubauen.

Ja, es ist Kinderspielzeug, aber auch ein höchst lehrreiches Miniaturtheater: von prunkvollen Segelschiffen der Hansezeit über dampfbetriebene Pötte des Industriezeitalters bis hin zu modernen Containerriesen: Geschichte kann auch en miniature erzählt werden.

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Alle diese Matrosen, Hafenarbeiter und Kapitäne, Römer, Piraten und bärtigen behelmten Wikinger, diese akribische Detailtreue – das gefällt Erwachsenen und Kindern gleichermaßen. Es ist eine perfekte Symbiose aus Bildung, Spiel und Nostalgie. „Maritime Geschichte ist etwas unglaublich Faszinierendes, und mit Playmobil kann ich sie so erzählen, dass sie jeder versteht, von der Enkelin bis zum Großvater“, sagt Schaffer, der 100 XXL-Boxen mit Playmobil ins Museum gebracht hat, um seine Dioramen zu gestalten.

Interaktive Angebote

„Die Ausstellung verbindet spielerisches Entdecken mit historischer Wissensvermittlung“, ergänzt Museumsvorstand Peter Tamm jr. „Damit sprechen wir bewusst auch Familien an und eröffnen neue Perspektiven auf unsere Sammlung.“ Was die Schau abrundet, sind interaktive Angebote wie eine „Zeitreise-Werkstatt“ und mehrere Spielstationen. 14 Tage hat Schaffer gebraucht, um diese Ausstellung aufzubauen!

Internationales Maritimes Museum: bis 8.11., 10-18 Uhr, 18 Euro, ab 16.30 Uhr 9 Euro, Sonderpreise für Familien, Schülerinnen und Schüler, imm-hamburg.de

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