„Wutzrock“ stand auf der Kippe – was die Gründe sind, warum es stattfindet und wer dort auftritt.

Was für ein Wochenende! Am Freitag starten zwei Festivals, die Jahrzehnte trennt: das „Wutzrock“, das seit 1979 Musik-Fans anlockt, und das „Amplifire“, das 2026 Premiere feiert (siehe unten). Dabei stand die aktuelle Ausgabe von Hamburgs ältestem bis heute bestehenden Musikfestival vor einer Woche noch komplett auf der Kippe.

Am 30. Juni 1979 fand das „Wutzrock“ zum ersten Mal statt, damals noch im Billtalstadion in Bergedorf. Seinen Namen bekam das Festival, weil es so groß und legendär wie „Woodstock“ werden sollte – und weil es ganz in der Nähe ein Wildschweingehege gab. 2000 Menschen ließen die Sau raus, feierten zu Bands wie Frisco oder Dementia Praecox, die aus Bergedorf oder dem Umland kamen und für lau auftraten. Geld eingenommen wurde über den Getränkeverkauf, wer beim Festival arbeitete, machte das ohne Bezahlung. Seit Anfang der 90er feiert man am Eichbaumsee, der „Umsonst & draußen“-Gedanke blieb bis heute erhalten. Das wäre dem Team in diesem Jahr beinahe zum Verhängnis geworden.

Wutzrock-Festival: So finanziert sich das Kult-Festival

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„Das Festival alljährlich ohne kalkulierbare Einnahmen auf die Beine zu stellen, ist immer wieder eine große Herausforderung“, so das „Wutzrock“-Team. Möglich sei das alles nur, weil die Künstlerinnen und Künstler auch heute für einen Bruchteil ihrer üblichen Gagen auftreten. Weil Händler und Essensstände Standmiete zahlen. Weil Sponsoren dafür bezahlen, auf den Plakaten und Flyern genannt zu werden. Und eben auch, weil sich jedes Jahr rund 200 Freiwillige um den Auf- und Abbau, den Merch-Verkauf, um das Kinderfest (Sa/So 13-18 Uhr), den Getränkeverkauf (über den sich das Festival ebenfalls finanziert, weshalb es untersagt ist, eigene Getränke mitzubringen), das Aufsammeln von Müll und, und, und kümmern. Aber die muss man erst einmal finden.

Das Duo Loma Reqs spielt am Samstag um 19.30 Uhr auf der Elb-Bühne. Savaş Boyraz

Freiwillige Helfer gesucht – Hilferuf erfolgreich

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Weil das in diesem Jahr nicht geklappt hat, postete das Team vor zwei Woche einen Hilferuf. „Wutzrock braucht euch. Jetzt“, hieß es da. Und: „Uns fehlen noch viele Menschen, die mit anpacken. Mit dem aktuellen Schichtstand können wir ,Wutzrock’ nicht sicher umsetzen.“ Das hat geholfen.

Und so treten von Freitag bis Sonntag Musik unter anderen 24/7 Diva Heaven, I-Fire, Pogendroblem, Feige Flittchen, Knarf Rellöm Arkestra, Das Aus der Jugend, Loma Reqs und Shitshow auf. Das Line-up und den Timetable gibt’s unter wutzrock.de.

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Gelände am Eichbaumsee: 7.-9.8., Moorfleeter Deich 524 (Allermöhe), Eintritt frei, Parken: 5 Euro, Camping kostenfrei möglich auf dem Zeltplatz neben dem Festivalgelände, wutzrock.de

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