Der Goldbekhof in Winterhude lädt zu Workshops, Lesungen und Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene ein.

Hier sind alle eingeladen, selbst kreativ zu werden: Die Ateliergemeinschaft Goldbekhof öffnet den Hof des malerisch gelegenen Winterhuder Stadtteilzentrums als Kunstwerkstatt für Groß und Klein.

In Workshops laden Künstlerinnen der Gemeinschaft sowie befreundete Gastkünstler dazu ein, Comics zu zeichnen, Vergolden, Siebdruck oder das Bauen von Installationen aus Alltagsmaterialien auszuprobieren. Kostenlose Mitmachaktionen, eine Comic-Rallye für Kinder und Lesungen runden das Programm ab und machen Lust aufs gemeinsame Gestalten.

Goldbekhof: 14.-16.8., Programm und Infos: hofinale.de

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