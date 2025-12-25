„Gefährliche Liebschaften“: Brandmauer gegen zu viel Besinnlichkeit

Zum Fest der Liebe wird im Thalia-Theater deren zerstörerische Variante aufgetischt. Die „Gefährlichen Liebschaften“ zeigen, was gelangweilte oder rachsüchtige Adlige anstellen können: Frauen ruinieren, indem sie ihnen Zuneigung vorgaukeln – „Love Scams“ gab es also bereits im 18. Jahrhundert!

Das große Plus der Inszenierung von Regisseur Sebastian Hartmann sind die fünf Darsteller:innen, die sich mit großem Eifer und vollem körperlichen Einsatz in die fiesen Intrigen und zerstörerischen Emotionen werfen. Die Gefühlsausbrüche sind das A und O des Stücks, das auf einen großen Rahmen verzichtet. Eine wirksame Brandmauer gegen zu viel Besinnlichkeit!

Thalia-Theater: 25.12., 19 Uhr, 16-79 Euro, Tel. 32 81 44 44, thalia-theater.de

