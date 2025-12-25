mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Zwei Schauspieler des Stücks „Gefährliche Liebschaften“

Fiese Intrigen und zerstörerische Emotionen – das ist die Inszenierung von „Gefährliche Liebschaften“. Foto: Krafft Angerer

  • Hamburg-Altstadt

„Gefährliche Liebschaften“: Brandmauer gegen zu viel Besinnlichkeit

kommentar icon
arrow down

Zum Fest der Liebe wird im Thalia-Theater deren zerstörerische Variante aufgetischt. Die „Gefährlichen Liebschaften“ zeigen, was gelangweilte oder rachsüchtige Adlige anstellen können: Frauen ruinieren, indem sie ihnen Zuneigung vorgaukeln – „Love Scams“ gab es also bereits im 18. Jahrhundert!

Das große Plus der Inszenierung von Regisseur Sebastian Hartmann sind die fünf Darsteller:innen, die sich mit großem Eifer und vollem körperlichen Einsatz in die fiesen Intrigen und zerstörerischen Emotionen werfen. Die Gefühlsausbrüche sind das A und O des Stücks, das auf einen großen Rahmen verzichtet. Eine wirksame Brandmauer gegen zu viel Besinnlichkeit!

Thalia-Theater: 25.12., 19 Uhr, 16-79 Euro, Tel. 32 81 44 44, thalia-theater.de

Der Plan7 vom 23. Dezember 2025 MOPO
Der Plan7 vom 23. Dezember 2025
Der Plan7 vom 23. Dezember 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test