Ganz großes Spektakel: „Der Herr der Ringe“ mit Livemusik

Er ist und bleibt einer der besten Filme aller Zeiten, ein Fantasy-Epos, das 2001 mit „Die Gefährten“ allein in Deutschland fast zwei Millionen in die Kinos lockte: Mit „Der Herr der Ringe“ gelang es Regisseur Peter Jackson, die Welt der Hobbits, Zwerge, Elfen und Ents, die Autor J.R.R. Tolkien fast 50 Jahre zuvor erschaffen hatte, auf die Leinwand zu bringen.

Zum Erfolg des Films trug auch die grandiose Filmmusik von Howard Shore bei, der die musikalische Untermalung als klassische Abenteuersinfonie schrieb und sich stark an Richard Wagner orientierte. Jeder Ort und jede Lebensform erhielten ein prägnantes Motiv, sodass dem Publikum sofort klar wird, wo es sich befindet. Dabei reicht das Spektrum von leichten, verspielten Flötenmelodien für die Hobbits und das Auenland bis hin zu düster stampfenden Rhythmen und dramatischen Melodien für die Orks, Mordor und Sauron.

Meisterwerk „Herr der Ringe“ mit Livemusik vom Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester

Für sein fulminantes Werk erhielt Shore 2002 den Oscar in der Sparte „Beste Filmmusik“ für Teil eins der Trilogie – „Die Gefährten“. Ebenjenes Werk wird nun in besonderer Form in Hamburg zu erleben sein, wenn am 20. März Film und Konzert zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Der Film wird in Originalfassung auf Englisch mit deutschen Untertiteln auf riesiger Leinwand gezeigt, während das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin live die Filmmusik dazu spielt. Die Gesangsparts intonieren der Große Chor des Collegium Musicum Berlin sowie der Kinderchor der Deutschen Oper Berlin und einige Solist:innen.

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Komponist Howard Shore hat selbst bei der Konzeption mitgewirkt. Die Filmtonspur wurde extra reduziert, um für eine authentische Kinoatmosphäre zu sorgen und gleichzeitig den Live-Klang des Orchesters zur Geltung zu bringen. Wer Lust auf eine außergewöhnliche Reise mit Frodo, Aragorn, Gimli, Gandalf und Co. hat, wer mal wieder ganz in die Welt von Mittelerde eintauchen will, der sollte „Der Herr der Ringe: Die Gefährten. In Concert Live To Film“ nicht verpassen!

Barclays-Arena: 20.3., 18.30 Uhr, Tickets ab 80 Euro, Tel. 80 60 20 80

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