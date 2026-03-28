Hautnah dran an großer Oper: Zum Auftakt von „Hoffmanns Erzählungen“ treffen im Allee-Theater Gäste und Akteure zusammen, in „Auerbachs Cocktailbar“ (im umfunktionierten Foyer-Bistro), wo Hoffmann (Berus Komarschela) Stammgast ist, den Tresen zu seiner Bühne macht und wie ein Rockstar sein „Kleinzack“ –Couplet röhrt.

Regisseur Marius Adam holt den düster-melancholischen Poeten in seiner raumgreifenden Inszenierung der berühmten opéra fantastique von Jacques Offenbach ganz nah zu uns heran. Uneins mit sich und der Welt, sein Talent vergeudend, torkelt er durchs Leben und verliert sich in den Traumwelten von E.T.A. Hoffmann, dem getriebenen Dichter der Romantik.

„Hoffmanns Erzählungen“: Virtuoses Ensemble macht Aufführung zum Erlebnis

Verstrickt in seine Fantasien, erlebt er drei Liebesabenteuer. In Venedig trifft er auf Olympia, die Hauptfigur in Hoffmanns schauriger „Sandmann“-Erzählung. Doch erkennt der berauschte Dichter nicht: Er hat sich in eine lebensgroße Automatenfrau verguckt, die von ihrem Erfinder, einem durchgedrehten KI-Experten (Ignacio Muñoz), gesteuert wird. Weitere Traumfrauen, die ihn ins Verderben reißen, sind die todkranke Sängerin Antonia sowie die verführerische Kurtisane Giulietta (alle Rollen: Luminita Andrei).

Das könnte Sie auch interessieren: Cooler Trip in die Achtziger: Ausstellung – zwischen Kindheit und Erwachsenwerden

Zum Erlebnis wird die großartig ausgestattete Aufführung (Bühne: Kathrin Kegler) mit Blick in die höllische Unterwelt dank des virtuosen Ensembles (musikalische Leitung: Ettore Prandi). Durch dramatische Ensembleszenen, berühmte Arien und Lieder lässt sie uns teilhaben am Schicksal einer tragischen Existenz.

Allee-Theater: bis 31.5., diverse Termine, 29-62 Euro, Tel. 38 25 38, allee-theater.de

Der Plan7 vom 27. März 2026 MOPO Der Plan7 vom 27. März 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.