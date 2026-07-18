Kultureller Volltreffer: Kurz vorm Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag zeigt das Opernloft eine ganz besondere Oper.

Zwischen zwei Toren läuft das stimmgewaltige Ensemble des Opernlots zur Höchstform auf. Inken Rahardt

Wer mit Abseits wenig anfangen kann, aber Arien liebt, ist hier genau richtig. Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft wurde der grüne Rasen im Zuschauerraum ausgerollt: Die „Fußballoper“ tobt durch das Opernloft – und kurz vorm Finale am Sonntag gibt es noch zwei Aufführungen!

Zwischen zwei Toren läuft das stimmgewaltige Ensemble um Freja Sandkamm und Ljuban Zivanovic zu musikalischer Höchstform auf. In 90 Minuten treffen weltberühmte Melodien und herzergreifende Arien von Mozart, Verdi und Puccini auf leidenschaftliche Stadion-Fangesänge. Echte Musik-Dramatik ganz ohne Abseitsfalle – ein kultureller Volltreffer.

Opernloft im Alten Fährterminal: 17./18.7., 19.30 Uhr, 28-48 Euro, opernloft.de

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