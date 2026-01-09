Für eine bessere Welt: Der „King of Klezmer“ in Hamburg

Seine Klarinette kann weinen und lachen, kichern und seufzen. Weltweit liebt das Publikum die Musik von Giora Feidman, dem „King of Klezmer“.

Seit Jahrzehnten baut er Brücken zwischen jüdischer Tradition und moderner Welt, insbesondere setzt er sich dafür ein, dass Deutsch- und Jüdisch-Sein wieder selbstverständlich wird. Spätestens durch die Musik zu Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ kennt man seinen Namen. Auch im Jahr seines 90. Geburtstags macht er sich auf, „For A Better World“ einzutreten – so der Titel des Konzerts. Gemeinsam mit dem Klezmer-Virtuos-Ensemble spielt er Kompositionen von Majid Montazer und populäre Melodien. Versöhnliche Klänge brauchen wir mehr denn je.

Elbphilharmonie: 9.1., 20 Uhr, Restkarten ab 74,80 Euro, elbphilharmonie.de

