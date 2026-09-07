Das Altonaer Museum zeigt die legendären Cover von Aiga Rasch für die Reihe „Die drei ??? ...“.

So einfach wie genial: das Cover von „Die drei Fragezeichen und der Doppelgänger“ aus dem Jahr 1981. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart

„Die drei ???“: Wer hat die legendären Cover zu der Reihe eigentlich geschaffen? Vermutlich können nur wenige diese Frage beantworten. Und doch haben die Bilder von Aiga Rasch wesentlich zum Erfolg und zur Popularität der Bücher beigetragen: Ihr Wiedererkennungswert ist enorm.

Aiga Rasch, 1941 in Stuttgart geboren und am 24. Dezember 2009 gestorben, stammte aus einer Künstlerfamilie. Ihre Mutter gehörte zum Kreis des Künstlers Willi Baumeister und arbeitete selbst als Malerin und Modegrafikerin. Seit 1963 war Aiga als freie Grafikerin und Künstlerin tätig, vor allem als Illustratorin von Jugendbüchern.

„Die drei ???“-Ausstellung im Altonaer Museum

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1969 gestaltete sie das erste Titelbild für „Die drei ???“ – „Der Fluch des Rubins“ – bereits damals vor dem charakteristischen schwarzen Hintergrund. Ein gestalterischer Glücksgriff, der zum Markenzeichen der Reihe werden sollte. Rasch wusste: Auf den Titelbildern konnte vieles zu sehen sein, nur eines besser nicht – die drei Detektive selbst. Denn die sollten sich die Leserinnen und Leser in ihrer eigenen Fantasie vorstellen.

Cover von „Die drei Fragezeichen und der Super-Papagei“ (1964) Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart

Im Altonaer Museum lässt sich dieser wunderbare Kosmos nun entdecken. Die Ausstellung „Aiga Rasch und ihre Detektive. Die drei ??? und Sherlock Holmes“ zeigt ihre ungewöhnlichen Illustrationen – Arbeiten, die sich über Jahrzehnte ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Etwa die Schlange mit blau-grünen Schuppen und roten Augen, die dem Betrachter die Zunge herausstreckt: das Cover von „Die drei ??? und die singende Schlange“.

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Hörspiele werden beim Label „Europa“ an der Alster produziert

Auf Büchern, Kassetten, CDs und Schallplatten verbreiteten sich Raschs Motive. Und ihre geheimnisvolle Präsenz fasziniert bis heute. Neben „Die drei ???“ illustrierte sie auch die Geschichten von Arthur Conan Doyle über Sherlock Holmes und „Alfred Hitchcocks Gruselkabinett“.

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Ob die Schlange, der „Rote Pirat“ oder der Papagei mit dem leuchtend roten und blauen Gefieder: Raschs Arbeiten bestechen durch ihre intensive Farbigkeit, ihren grafischen Minimalismus und ihre unverwechselbare Bildsprache.

Auch mit Hamburg war Aiga Rasch eng verbunden. Seit 1979 wurden die Hörspiele der Detektivserien beim Label „Europa“ an der Alster produziert. Die Ausstellung erzählt deshalb nicht nur von einer außergewöhnlichen Illustratorin, sondern vermittelt zugleich Einblicke in die Geschichte einer Hörspielproduktion, die für eine ganze Generation zum Soundtrack der Kindheit geworden ist.

Altonaer Museum: Bis 14.3.2027, Mo/Mi/Fr 10-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, 8,50 Euro, shmh.de

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