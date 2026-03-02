Fröhlich trotz Katastrophe: Kabarettistin Simone Solga in Hamburg

Die deutsche Politik und der Zustand des Landes haben durchaus Unterhaltungswert, findet Simone Solga. Leider den Unterhaltungswert eines Katastrophenfilms. Schuld daran sind Größenwahn und Doppelmoral, die Solga mit scharfer Zunge anprangert. So kennt man sie. Ihr neues Programm trägt deshalb den Titel „Sie kennen mich“.

Tatsächlich ist die Kabarettistin einem breiten Publikum bekannt, nicht zuletzt als „Kanzlersouffleuse“. Als Angela Merkel im Amt war, war das ihre Paraderolle. Aber auch die derzeit amtierenden Politikerinnen und Politiker liefern ihr mehr als genug Vorlagen für Pointen. Sie selbst sagt, dass sie dem „Ernst der Lage mit hemmungsloser Fröhlichkeit“ begegnet. Und aus „Sie kennen mich“ wird in Richtung der Mächtigen dieser Welt ein: „Sie können mich!“

Alma Hoppes Lustspielhaus: 2.3., 20 Uhr, Karten ab 40 Euro (Restkarten); Zusatztermin am 27.10., Tel. 555 6 555 6

