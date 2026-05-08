„Fleiß, Disziplin und ein Hauch Fortune“: Ausstellung erinnert an Star-Fotografen

Auch im Bucerius-Kunst-Forum feiert man in diesem Sommer die „Triennale der Photographie“ (das Foto-Festival startet offiziell am 5. Juni) – und huldigt schon jetzt einer zentralen Figur der Fotoszene: F.C. Gundlach (1926-2021), Fotograf, Galerist, Sammler, Kurator und Stifter. Und nicht zuletzt auch Gründungsdirektor des Hauses der Photographie in den Deichtorhallen.

„F.C. Gundlach. You’ll Never Watch Alone“ heißt die Ausstellung. Gundlach ist einer der wichtigsten Modefotografen der Welt. Seine Fotografien atmen den Geist einer Zeit, als Mode noch ein Versprechen war. Sie duften nach Freiheit, nach Exotik, nach einem neuen, lässigen, aufregenden Leben. Oftmals kommen in seinem fotografischem Werk verschiedene Sphären – die der Modefotografie, die der Architekturfotografie und die der Reisereportage – ganz nah zusammen. Mehr als 200 Exponate zeigt die Schau, darunter auch Werke von Richard Avedon, Regina Relang, Cindy Sherman und vielen anderen, die in den Dialog mit Gundlachs Arbeiten gestellt werden.

Das Bucerius-Kunst-Forum zeigt „F.C. Gundlach. You’ll Never Watch Alone“

Die Ausstellung ist die erste große Präsentation nach Gundlachs Tod im Jahr 2021 – und seine Fotografien haben sich eine Frische bewahrt, die noch heute begeistert. Da gibt es etwa das Porträt von Uschi Obermaier mit verschränkten Armen, fotografiert 1970. Selten sieht man heute Bilder mit so viel Esprit. Aber auch die Schwarzweißfotografien beeindrucken, Klassiker der Fotografie aus den 50ern und 60ern.

1959 in Hamburg: „Twency – Junge Liebe in den River-Kasematten“ F.C. Gundlach / Stiftung F.C. Gundlach 1959 in Hamburg: „Twency – Junge Liebe in den River-Kasematten“

F.C. Gundlach hat maßgeblich dazu beigetragen, die Modefotografie zu etablieren und weiterzuentwickeln. Seine Bilder sind Momentaufnahmen von Kultur und Zeitgeist, veröffentlicht wurden sie in großen Magazinen wie „Stern“, „Vogue“, „Harper’s Bazaar“ oder „Elle“.

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Sein Erfolgsrezept beschrieb er einst mit „Fleiß, Disziplin und ein Hauch Fortune!“ – das war auch sein Lebensmotto.

Bucerius-Kunst-Forum: 8.5.-16.8., täglich 11-19 Uhr (Do bis 21 Uhr), 9 Euro, buceriuskunstforum.de

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