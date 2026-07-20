Dieses Jahr spielt das Wetter mit! Laue Sommerabende laden dazu ein, Sofa und Wohnung zu verlassen und draußen unterwegs zu sein. Für Filmfans, die dennoch nicht auf ihr Kinoerlebnis verzichten wollen, gehören Open-Air-Kinos fest zum Sommer dazu. Eines mit langer Tradition öffnet nun wieder seine Pforten: das Schanzenkino-Open-Air.

Seit 25 Jahren werden Blockbuster und Kultfilme auf großer Leinwand gezeigt; seit ein paar Jahren bekommen alle Gäste Funkkopfhörer, sodass auch der Ton bei allen perfekt ankommt. Da der Park groß genug ist, gibt es gleich zwei Leinwände und dementsprechend jeden Abend zwei Filme zur Auswahl.

Schanzenkino-Open-Air: „Das Kanu des Manitu“ macht den Auftakt

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Den Auftakt macht am 18. Juli (21.45 Uhr) „Das Kanu des Manitu“, die witzige „Schuh des Manitu“-Fortsetzung von Michael „Bully“ Herbig. Mehr als fünf Millionen Zuschauer sahen sich den Film im vergangenen Jahr im Kino an – was ihn zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres machte. Um 22 Uhr kommen ABBA-Fans auf ihre Kosten, wenn die romantische Musikkomödie „Mamma mia!“ um Donna, Sophie und ihre drei potenziellen Väter mit den Hits von ABBA über die zweite Leinwand flimmert. Am 19. Juli geht es mit einem Klassiker und einem neuen Film weiter: „Dirty Dancing“ oder „Horst Schlämmer sucht das Glück“ stehen zur Auswahl.

Am Montag werden bei der „European Outdoor Film Tour 2025“ kurze Dokumentationen zu Extremsport in der Natur gezeigt (21.45 Uhr), außerdem „Die wilde Nordsee“, ein Dokumentarfilm über die verborgene Flora und Fauna des Meeres (22 Uhr). Am 21. Juli warten die bitterböse Beziehungssatire „Das Drama“ und „Für immer ein Teil von dir“, in dem eine Mutter nach fünf Jahren im Gefängnis zu ihrer kleinen Tochter zurückkehren will. Einen Tag später gibt es den deutschen Film „22 Bahnen“ und die Komödie „Solo Mio“, in der Matt (Kevin James) in Italien vor dem Altar stehen gelassen wird und seine Flitterwochen nun allein verbringen muss. Oder etwa doch nicht ...?

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Sternschanzenpark: 18.7.-30.8., diverse Uhrzeiten (je nach Dämmerung), 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Programm und Infos: schanzenkino.de

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