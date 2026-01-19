Figürlich statt verkopft: Galerie zeigt Bilder von Pop-Art bis zur Fotografie

Jahrzehntelang war es „hip“, in Galerien vor beinahe leeren Leinwänden zu stehen und schlau darüber zu reden. Dazu schwebte oft ein philosophisches Konzept im Raum. Das Publikum bei Nissi kann Figürliches entdecken – und spannende Geschichten. In Nissis Kunstkantine in der HafenCity gibt es vor allem figurative Kunst und Pop-Art, und damit hat die Galeristin Nisvican Roloff-Ok Erfolg.

In Nachbarschaft zur Elphi gibt es Kunst und Kulinarik – und immer wieder auch Gruppenausstellungen wie jetzt „Presence“. Die belarussische Künstlerin Viktoria Ilzhöfer, die in Minsk studiert hat, zeigt uns, wie auch die anderen Künstler und Künstlerinnen der Ausstellung, vor allem Menschenbilder. Sie malt in Öl und veredelt ihre Werke noch mit Blattgold und Silber.

Nissis Kunstkantine zeigt Gruppenausstellung „Presence“

Ein Hauch von Luxus steckt auch im Werk von Julia Hiller. „Wir suchen nach dem Äußeren, aber das Wichtigste passiert im Kern“, sagt die norddeutsche Künstlerin und erforscht in ihrem Werk die Dynamik von Gesellschaft und Selbst. Inspiriert ist sie von der visuellen Kraft der Pop-Art, wie die Galeristin sagt: „Julias Werke sind ein Kommentar zu unserer Zeit und eine Einladung, den Sinn hinter den Dingen zu hinterfragen.“

Viktoria Ilzhöfer Viktoria Ilzhöfer vergoldet viele ihrer Bilder. Viktoria Ilzhöfer vergoldet viele ihrer Bilder.

Julia Hiller Julia Hiller setzt bei ihren Bildern auf Pop-Art. Julia Hiller setzt bei ihren Bildern auf Pop-Art.

Christoph Albrecht Kunstvoll: Christoph Albrechts Fotografien setzen einen Kontrapunkt zu den Gemälden. Kunstvoll: Christoph Albrechts Fotografien setzen einen Kontrapunkt zu den Gemälden.

Stella Krol aus der Lüneburger Heide ist erst 17 Jahre alt, noch Schülerin. Umso schöner, dass sie schon jetzt eine Galerie-Ausstellung hat. Die Malerei, aber auch die Zeichnung ist ihr Terrain – Vorbilder findet sie in der Kunst des Expressionismus.

Das könnte Sie auch interessieren: So ikonisch wie verstörend: Ausstellung zeigt Werke von berühmtem Schweizer Künstler

Und schließlich gibt es auch noch eine fotografische Position in der Ausstellung zu bestaunen, nämlich die Bilder von Christoph Albrecht. Der Berliner fotografiert Menschen in Schwarzweiß – ein interessanter Akzent in einer Schau, die sonst so bunt und sinnlich ist.

Nissis Kunstkantine: Bis 23.2., Mo-Fr 10-16 Uhr und nach Vereinbarung, Am Dalmannkai 6, nissis-kunstkantine.de

Der Plan7 vom 16. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 16. Januar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.