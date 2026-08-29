Jede Menge Jazzmusik gibt es am Wochenende beim Festival „Jazz Open Hamburg“ in Planten un Blomen. Die Besonderheit: Der Eintritt ist kostenlos.

Die Insomnia Brass Band spielt am Samstag um 18 Uhr in Planten un Blomen. Dovile Semckas

Zur Musikmetropole Hamburg liefert die Jazzszene der Stadt einen unüberhörbaren Beitrag. Auch dank des Festivals „Jazz Open“, das sich seit mehr als 30 Jahren vor allem als Plattform für Jazzer:innen in und aus der Stadt versteht.

2026 gehört die Bühne des Musikpavillons im grünen Herzen Hamburgs zwei Tage lang zehn verschiedenen Formationen, vom Duo bis zur Bigband, mit Newcomern und großen Namen. Den Start um 15 Uhr übernimmt Sir Bradley: Die von Frauen gegründete Band spielt auch mit Männern, und zwar im schnörkellosen Stil mit politischen Texten.

Gibt's beim „Jazz Open“ erstmals zu kaufen: das limitierte Soli-T-Shirt von Jazzbüro Hamburg e.V. und Derbe (40 Euro). Jazzbüro Hamburg

Am Samstag wird auch die einzige Ausnahme vom Fokus auf lokale Helden zu hören sein: Die Insomnia Brass Band (18 Uhr), ein preisgekröntes Trio, reist aus Berlin an. Ab 21 Uhr tritt die NDR-Bigband gemeinsam mit der Vibrafonistin Evi Filippou und einem neuen Programm auf.

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Leandro Saint-Hill Quartet spielt das Finale des „Jazz Open“

Das Fusion-Trio Cosmic Latte tritt Samstag um 19.30 Uhr auf. Alexander Bach Macht am Sonntag (20.30 Uhr) den Abschluss: das Leandro Saint-Hill Quartet feat. Myra Maud. Lennart Meyer

Am Sonntag sorgt das Michel-Schroeder-Ensemble für ein akustisches Highlight (19 Uhr): eleganter Jazz, angereichert mit Harfenklängen und Streichersound. Das Finale des Festivals gehört dem international besetzten Leandro Saint-Hill Quartet samt Sängerin Myra Maud als Gast (20.30 Uhr): Seit Jahrzehnten lebt Saint-Hill in Hamburg, doch nie verleugnet sein Latin Jazz die kubanischen Wurzeln – ein feuriger, tanzbarer Schlussakkord.

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„Jazz Open“ transportiert die Haltung der Macher im Titel: offen für alle Genres des Jazz und ein neugieriges Publikum. Um niemanden auszuschließen, sind alle Konzerte kostenlos, Spenden sind herzlich willkommen. Auch der Getränkeverkauf vor Ort sichert die Zukunft des Festivals.

Planten un Blomen/Musikpavillon: 29./30.8., jeweils 15-22 Uhr, Eintritt frei

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