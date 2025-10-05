Festival der komischen Frauen: Start in einen sehr lustigen Monat

Drei Wochen, drei Bühnen und rund 30 Künstlerinnen, die den Oktober zum Monat der Comedy-Ladys machen: Auf den Schmidt-Bühnen geht das „Festival der komischen Frauen“ in die zweite Runde. Den Startschuss gibt Schirmherrin Daphne de Luxe, die zur Eröffnungsgala diesen Montag nicht nur durch den Abend führt, sondern ein paar Komikerinnen eingeladen hat.

Da wäre zum Beispiel die französelnde Rampensau Maladée, die als durchgeknallte Diva mit Gänsehautstimme urkomische Chansons singt. Solo hat Maladée ihren Auftritt am 13. Oktober im Schmidt-Theater (19.30 Uhr). Auch Katie Freudenschuss, die aus jeder hereingerufenen Idee und Melodie geniale Songs improvisiert, ist schon bei der Eröffnung dabei, bevor sie am 20. Oktober mit Gerburg Jahnke zusammen zur „emotionalen Intelligenz“ performt (Tivoli, 19.30 Uhr).

Ebenfalls musikalisch abstrus-witzig wird’s bei Marie Diot (Schmidtchen, 17./18.10., 19 Uhr). Außerdem im Oktober auf den Bühnen: Helene Bockhorst (Schmidtchen, 15./16.10.), Patrizia Moresco (Schmidtchen, 19.10.), Katrin Bauerfeind (Schmidt, 14.10.), Maria Clara Groppler (Schmidt, 27.10.) und viele weitere.

Wer sparen will, kann sich für 15 Euro das Festivalticket Deluxe holen – und bekommt u. a. zehn Prozent Rabatt auf alle Festival-Tickets und Gratis-Eintritt für die Open-Mic-Veranstaltung am 31. Oktober.

Schmidts Tivoli: 6.10., 19.30 Uhr, 15,10-52,50 Euro, tivoli.de

