Maria Clara Groppler

Ebenfalls am Montag auf der Bühne: Maria Clara Groppler Foto: Peter Emig

  • St. Pauli

Festival der komischen Frauen: Start in einen sehr lustigen Monat

Drei Wochen, drei Bühnen und rund 30 Künstlerinnen, die den Oktober zum Monat der Comedy-Ladys machen: Auf den Schmidt-Bühnen geht das „Festival der komischen Frauen“ in die zweite Runde. Den Startschuss gibt Schirmherrin Daphne de Luxe, die zur Eröffnungsgala diesen Montag nicht nur durch den Abend führt, sondern ein paar Komikerinnen eingeladen hat.

Da wäre zum Beispiel die französelnde Rampensau Maladée, die als durchgeknallte Diva mit Gänsehautstimme urkomische Chansons singt. Solo hat Maladée ihren Auftritt am 13. Oktober im Schmidt-Theater (19.30 Uhr). Auch Katie Freudenschuss, die aus jeder hereingerufenen Idee und Melodie geniale Songs improvisiert, ist schon bei der Eröffnung dabei, bevor sie am 20. Oktober mit Gerburg Jahnke zusammen zur „emotionalen Intelligenz“ performt (Tivoli, 19.30 Uhr).

Ebenfalls musikalisch abstrus-witzig wird’s bei Marie Diot (Schmidtchen, 17./18.10., 19 Uhr). Außerdem im Oktober auf den Bühnen: Helene Bockhorst (Schmidtchen, 15./16.10.), Patrizia Moresco (Schmidtchen, 19.10.), Katrin Bauerfeind (Schmidt, 14.10.), Maria Clara Groppler (Schmidt, 27.10.) und viele weitere.

Wer sparen will, kann sich für 15 Euro das Festivalticket Deluxe holen – und bekommt u. a. zehn Prozent Rabatt auf alle Festival-Tickets und Gratis-Eintritt für die Open-Mic-Veranstaltung am 31. Oktober.

Schmidts Tivoli: 6.10., 19.30 Uhr, 15,10-52,50 Euro, tivoli.de

Der Plan7 vom 2. Oktober 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

