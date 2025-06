Fest der kulturellen Vielfalt: Zum 26. Mal steigt die Altonale

Ein erstes Pflänzchen keimte mitten in Altona. Von dort wuchs das Festival mithilfe der Anwohner:innen weit über den Stadtteil hinaus und entwickelte sich zu einem der vielfältigsten Kulturfeste Norddeutschlands: Die Altonale findet in diesem Sommer zum 26. Mal statt! Unter dem Motto „Resonanz“ laden 2025 zahlreiche Veranstaltungen aus den Sparten Kunst, Theater, Musik, Tanz, Literatur und Film zum Staunen ein.

Besondere Beachtung verdient die Zukunftsmesse „Green World Tour“: Am 27. und 28. Juni bietet sie auf der Ottenser Hauptstraße in Bahnhofsnähe großartige Angebote, um das eigene Leben umweltfreundlicher zu gestalten, so etwa auf der Kleiderbörse, wo Tauschen ganz einfach geht, ohne Verpackungsmüll und Versandkosten.

Von Akrobatik bis Tanz

Auf der Straße gemeinsam tanzen? Auch das geht bei der Altonale! ULRICH GERLACH Auf der Straße gemeinsam tanzen? Auch das geht bei der Altonale!

Die Zeltbühne auf dem Altonaer Balkon verwandelt das Hamburger Kammerballett in eine „Kunstkammer“, so der Titel einer Choreografie von Edvin Revazov, Erster Solist des Hamburg Balletts (3./4.7., je 17 Uhr). „Poeten im Park“ lassen die Großstadt vergessen, sie lesen mit Blick auf die Elbe im grünen Jenischpark (29.6., 12 Uhr, Treffpunkt Jenischhaus). Dem diesjährigen Motto widmet sich die Künstlerin Gaby Bergmann mit Werken, die als Bildzyklus in der Ausstellung „Re:sonanz – The Valley Below“ gezeigt werden (ab 29.6. täglich 11-18 Uhr, Christianskirche, Klopstockplatz).

Auch „Bücher blühen“ während der gesamten Laufzeit des Festivals als dezentrale Literatur-Aktion. Um Kultur vielen Menschen zugänglich zu machen, muss nirgendwo Eintritt bezahlt werden –„Pay what you want“ gilt seit den Anfängen der Altonale.

Altona und Umgebung: 27.6.-6.7., Programm unter www.altonale.de

