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Feierabend mit Gershwin: Klangerlebnis in der HafenCity

Brigitte Scholz Brigitte Scholz
Pianist am schwarzen Flügel auf einer Bühne mit violetter Beleuchtung und Mikrofonständern.
Im Juli dreht sich beim Hamburger Kammerkunstverein alles um „Blue“.

In der Halle 424 im Oberhafen ist am Freitag ein besonderes, 60-minütiges Konzert zu erleben. Im Mittelpunkt steht ein weltberühmtes Meisterwerk.

Regelmäßig verwandelt der Hamburger Kammerkunstverein die Halle 424 im Oberhafen in einen Ort für den perfekten Feierabend. Dabei dreht sich im Juli alles um „Blue“.

Im Mittelpunkt steht George Gershwins weltberühmtes Meisterwerk „Rhapsody In Blue“,  interpretiert von Pianist Franck-Thomas Link in einer Solofassung für Klavier. Ergänzt wird der Abend um kontrastreiche Werke von Busoni und Debussy. Ein atmosphärisches 60-minütiges Klangerlebnis – der ideale musikalische Energieriegel für einen rundum beschwingten Start in den Feierabend!

Halle 424: 22.7., Einlass/Bar ab 17 Uhr, Konzert 18-19 Uhr, AK: 23 Euro (VVK: 18 Euro unter tickets@kammerkunst.de), halle424.de

Magazin „Pflanzwoche“ mit blauem Cover und orangefarbenem Hintergrund.
Der Plan7 vom 17. Juli 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

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