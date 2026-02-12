„Feel.Jazz“-Festival: Musik hören, fühlen und erleben

Wofür andere einige Tage brauchen, das „Feel.Jazz“-Festival schafft es in zwei Nächten: Zehn Live-Bands spielen auf zwei Bühnen – im Hafenklang und ein Stockwerk höher im Goldenen Salon – jene enorme stilistische Bandbreite, für die der Jazz geliebt wird.

Zum neunten Mal kann Musik nicht nur gehört, sondern als Gesamtkunstwerk aus Lichtinszenierung, interaktiver Installation sowie speziellen Performances erlebt werden: Nicht erschrecken, in der einen oder anderen Ecke des Clubs warten Überraschungen aufs Publikum!

Bei der Auswahl der Aktiven liegt der Fokus auf Hamburger Nachwuchskünstler:innen, doch natürlich dürfen auch Talente jenseits der Stadtgrenzen auf die Bühne. Wann der letzte Song des Bandprogramms endet, ist unbestimmt. Doch es steht fest, dass danach die offizielle Aftershowparty samt DJ folgt. Das ergibt zusammen zwei Acht-Stunden-Nächte von 20 bis 4 Uhr morgens.

So flexibel wie die Musik ist auch das Preismodell des komprimierten Festivals: Für Kurzentschlossene und finanziell weniger Flüssige gibt es günstigere Karten an der Abendkasse. Außerdem wird ein kostenloser Audiowalk durch Hamburg mit besonderer Beschallung angeboten. Mehr Infos dazu gibt es hier (da geht es auch zur Anmeldung).

Hafenklang: 13./14.2., 20 Uhr, Tagesticket 37,75 Euro, hafenklang.de

Der Plan7 vom 13. Februar 2026 MOPO Der Plan7 vom 13. Februar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.