Fassbinder-Sneak: Spannende Überraschung im Metropolis

Hm, wollen wir mal unseren inneren Nick Knatterton channeln? Die „Kriminologische Filmreihe“ im Metropolis veranstaltet eine „Fassbinder-Sneak“-Vorstellung, aber nennt den Titel des Films nicht (weil, „Sneak“ eben).

Immerhin wird der Hauptdarsteller Harry Baer anwesend sein und aus Leben und Werk des so genialischen wie schwierigen Regisseurs erzählen. Die FSK für heute lautet „18“. Auftritt Knatterton: „kombiniere“! Die MOPO legt sich fest: Gezeigt wird heute „Wildwechsel“, in dem Baer den Liebhaber einer Minderjährigen spielt, der später ihren Vater erschießt. Und das alles schön old school in 35 mm.

Metropolis: 9.7., 20 Uhr, 9 Euro, Tel. 34 23 53, metropoliskino.de

Der Plan7 vom 4. Juli 2025 MOPO Der Plan7 vom 4. Juli 2025

