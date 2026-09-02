Ilhami Akter erzählt Geschichten aus seinem Taxi. Die werden am Mittwochabend nicht nur gelesen, sondern der Autor beantwortet auch Fragen.

Ilhami Akter schrieb 62 Geschichten aus dem Taxi auf und veröffentlichte sie. Galerie der abseitigen Künste

Auf dem Rücksitz eines Taxis lassen Fahrgäste gern ihre Geschichten zurück. Einer hat sie aufgesammelt: Ilhami Akter, deutscher Taxifahrer mit kurdischen Wurzeln.

Er schrieb 62 dieser ungefragten Hinterlassenschaften auf und veröffentlichte sie 2025 in seinem „Fahrtenbuch – Berichte eines Hamburger Taxifahrers“.

Seit mehr als 20 Jahren kutschiert Akter Menschen durch die Stadt, die meisten sind äußerst redselig. Und so lauschte er absurden, berührenden, verblüffenden und mitunter auch anstrengenden Lebensbeichten. Der Autor lässt heute lesen, antwortet aber auch gern auf Fragen. (PST)

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