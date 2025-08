Eskalation, Ekstase und Stars: Auf Kampnagel gibt’s drei Wochen Kultur

Längst bespielt das Internationale Sommerfestival nicht nur die Basis Kampnagel, sondern wirkt weit in die Stadt hinein. Dazu gehören so unterschiedliche Spielplätze wie das Museumsdorf Volksdorf und die Elbphilharmonie, der Stadtpark und die Kunsthalle. Der künstlerische Leiter András Siebold und die Kuratorin Corinna Humuza haben für 2025 ein beeindruckendes gut dreiwöchiges Programm auf die Beine gestellt. Am 6.8. geht’s los.

Ein wegweisendes Projekt des Sommerfestivals nennt Siebold die Weltpremiere „Longing To Tell“. In dieser Blues-Oper bündeln vier künstlerische Schwergewichte ihre Kräfte: Rapperin Akua Naru, Tyshawn Sorey (Pulitzer-Preisträger im Genre Musik), Regisseurin Anta Helena Recke und das Ensemble Resonanz verwandeln Statements schwarzer Frauen über Sex und Intimität in eine musikalische Performance (14.-16.8.).

„Sommerfestival“ an verschiedenen Spielplätzen

Wie bedrohlich sich die dunklen Seiten der menschlichen Natur auswirken, zeigt die Choreografin Marlene Monteiro Freitas in ihrem bewegenden Werk „Nôt“ (Nacht): Live-Musik und tanzende Gestalten, die sich nur im Schutz der Dunkelheit herauswagen (6.-9.8.).

„Der Gipfel“ von Regisseur Christoph Marthaler ist vom 20. bis 22.8. zu sehen. Matthias Horn „Der Gipfel“ von Regisseur Christoph Marthaler ist vom 20. bis 22.8. zu sehen.

Als sei es ein besonders wertvolles Prädikat, wird die Performance der Profi-Provokateuse Florentina Holzinger angekündigt: „mit echtem Blut“; 2025 nimmt sie sich „A Year Without Summer“ vor und meint 1816, als Mary Shelley ihren „Frankenstein“ erfand (21.-24.8.).

Frankreichs Star Isabelle Huppert tritt als Erzählerin in Rufus Wainwrights „Dream Requiem“ auf, dessen monumentale musikalische Reaktion auf die Pandemie (22./23.8., Elbphilharmonie). Jenseits theatraler Sinnlichkeit gibt es auch Futter für kritische Geister: Charles A. Kupchan, Ex-Berater Barack Obamas, prophezeite schon vor Jahrzehnten das Ende der amerikanischen Ära und spricht in Hamburg über Trumps Einfluss auf das Weltgeschehen (22.8.).

Kampnagel: 6.-24.8., kampnagel.de

