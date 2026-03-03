Es ist das Jahr des King: „Elvis – Das Musical“ in Hamburg

Dank Baz Luhrmanns schillerndem Elvis-Konzertfilm „EPIC“, der derzeit im Kino begeistert, geht der King of Rock ’n’ Roll postum auf die Welttournee, die ihm nie vergönnt war, und ist rund um den Globus wieder vorne in den Albumcharts zu finden. Das US-Magazin „Rolling Stone“ stellte in seiner neuesten Ausgabe fest, dass die Obsession über Elvis einen neuen Höhepunkt erreicht habe.

Für den Kanadier Grahame Patrick, einen der besten Elvis-Interpreten des Planeten, war das Idol nie wirklich weg. Er tourt dank seines unglaublichen Presley-Stimmtimbres seit Jahren erfolgreich durch hiesige Hallen. Und spätestens wenn das Elvis-Konzert auf Hawaii von 1973 über die Bühne geht, fühlt sich „Elvis – Das Musical“ an wie ein echtes Live-Konzert.

Barclays-Arena: 3.3., 20 Uhr, Karten ab 66,50 Euro, Tel. 80 60 20 80

