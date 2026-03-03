mopo plus logo
Ein Mann steht als Elvis Presley verkleidet auf der Bühne.

Der Kanadier Grahame Patrick ist einer der besten Elvis-Interpreten des Planeten. Foto: Stars in Concert

Es ist das Jahr des King: „Elvis – Das Musical“ in Hamburg

Dank Baz Luhrmanns schillerndem Elvis-Konzertfilm „EPIC“, der derzeit im Kino begeistert, geht der King of Rock ’n’ Roll postum auf die Welttournee, die ihm nie vergönnt war, und ist rund um den Globus wieder vorne in den Albumcharts zu finden. Das US-Magazin „Rolling Stone“ stellte in seiner neuesten Ausgabe fest, dass die Obsession über Elvis einen neuen Höhepunkt erreicht habe.

Für den Kanadier Grahame Patrick, einen der besten Elvis-Interpreten des Planeten, war das Idol nie wirklich weg. Er tourt dank seines unglaublichen Presley-Stimmtimbres seit Jahren erfolgreich durch hiesige Hallen. Und spätestens wenn das Elvis-Konzert auf Hawaii von 1973 über die Bühne geht, fühlt sich „Elvis – Das Musical“ an wie ein echtes Live-Konzert.

Barclays-Arena: 3.3., 20 Uhr, Karten ab 66,50 Euro, Tel. 80 60 20 80

Der Plan7 vom 27. Februar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

