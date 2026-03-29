Die lange Winterpause ist vorbei: Das Deutsche Hafenmuseum öffnet wieder. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie eng Hamburgs Geschichte mit dem Hafen verbunden ist. Zwischen historischen Kränen, Schiffen und Werkstätten wird die Vergangenheit lebendig. Am Sonntag, dem 29. März, gibt’s ein großes Eröffnungsfest.

Auch auf der Viermastbark „Peking“ hat sich einiges getan. In der Winterpause konnte die Rekonstruktion der Kapitäns- und Mannschaftsräume abgeschlossen werden. Der wieder komplett eingerichtete Kapitänssalon, die rekonstruierten Kammern der Offiziere sowie die Mannschaftsräume und die Kombüse geben einen realistischen Eindruck vom einstigen Leben und Arbeiten an Bord.

Vielfältiges Veranstaltungsangebot

Im Schaudepot des Schuppens 50A, in dem auf etwa 2500 Quadratmetern mehr als 10.000 Objekte zu den Themen Hafenarbeit, Güterumschlag und Schiffbau versammelt sind, wird in der neuen Saison das restaurierte Bahncheckerfahrzeug präsentiert. Auch sonst gibt es 2026 ein vielfältiges Veranstaltungsangebot, etwa plattdüütsche Rundgänge, mit „Nils Holgersson“ ein Gastspiel des Ohnsorg-Theaters, Aktionstage, Konzerte und Filmvorführungen.

Eröffnungsfest am Sonntag

Am Sonntag wird der Saisonstart gefeiert – mit einem großen Programm für die ganze Familie. Neben Barkassenfahrten im Hansahafen können der „Schutendampfsauger IV“ und der Schwimmkran besucht werden. Auf der „Peking“ finden Kurzführungen statt (der Besuch der „Peking“ ist am Sonntag kostenfrei und ohne Anmeldung möglich).

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Um 15 Uhr liest die Schauspielerin Dorit Ehlers aus dem Roman „Der Mann im Strom“ von Siegfried Lenz; anschließend gibt es eine Vorführung des Kupferhelm-Tauchgeschirrs, ein buntes Kinderprogramm und Wissenswertes zum Thema Orientierung auf See, zur Morsetechnik, zum Umgang mit Wetterdaten und vieles mehr.

Hafenmuseum: Saisonstart 29.3. (10-18 Uhr), Mi-Fr/Mo 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, Australiastr. 6, Schuppen 50A, 7 Euro, shmh.de

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