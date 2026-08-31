Albrecht Weinberg überlebte Auschwitz und drei Todesmärsche – und machte es sich zur Aufgabe, seine Geschichte weiterzugeben. Eine neue Doku erzählt seine außergewöhnliche Geschichte.

101 Jahre alt war Albrecht Weinberg, als er im Mai dieses Jahres starb. Auf seinem Grabstein wird stehen: „Macht nicht die gleichen Fehler! Macht den Mund auf!“ Er war Holocaust-Überlebender und einer der letzten Zeitzeugen aus Norddeutschland. Mit 18 Jahren kam er ins KZ Auschwitz, überstand drei Todesmärsche und erlebte die Befreiung 1945 durch britische Soldaten in Bergen-Belsen.

Nach Ende des Krieges übersiedelte er in die USA, niemals wollte er zurück nach Deutschland. Doch durch eine Einladung aus der Heimat änderte er seine Haltung, seit 2012 lebte er in Leer. Und wurde nicht müde, in Schulen seine Geschichte zu erzählen, immer begleitet von seiner Pflegerin Gerda Dänekas.

Doku über das außergewöhnliche Leben des Albrecht Weinberg

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Nach seinem Tod berichtet nun eine Doku von diesem außergewöhnlichen Leben: „Albrecht Weinberg – Es ist immer in meinem Kopf“. Entstanden ist sie, weil die Journalistin und Autorin Güner Yasemin Balci sowie der Fotograf und Kameramann Jesco Denzel ihn über einige Jahre begleiteten.

Darin ist Weinberg auch neben einem neunarmigen Messingleuchter zu sehen. „Ich habe meine Religion in Auschwitz verloren. Aber jedes Jahr am 27. Januar zünde ich sechs Kerzen an. Eine für je eine Million ermordeter Juden“, sagt er. (PST)

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Zeise-Kino: 31.8., 20 Uhr (Preview mit Gästen), 12 Euro; Kinostart: 10.9.

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