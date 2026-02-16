„Entscheide dich glücklich“: Lesung in Hamburg mit Entscheidungs-Expertin

Es sind gar nicht die „Meilensteine“ in unserem Leben – neuer Job, Hochzeit, Hauskauf – die beeinflussen, wie glücklich und erfolgreich wir sind. Es sind vielmehr die kleinen alltäglichen Entscheidungen und Gewohnheiten, die darüber bestimmen, ob wir uns gut fühlen oder eben nicht.

Das sagt Verena Utikal. Sie nennt sich Verhaltensökonomin und beschreibt in ihrem Buch „Entscheide dich glücklich“ mit inspirierenden Geschichten und leicht umsetzbaren Übungen, wie wir lernen können, unsere innere Stimme besser zu verstehen und effektiv einzusetzen. Ihren Ratgeber stellt sie heute bei stories! vor.

Stories!: 16.2., 19.30 Uhr, 10 Euro, anmeldungen@stories-hamburg.de

