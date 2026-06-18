„Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ ist ein starkes Sittenporträt aus der Weimarer Republik

„Ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit“, sagt Fabian (Mirco Kreibich). Das ist ein sehr ambivalentes Statement: Die Weimarer Republik zuckt zwar noch, ist aber eben längst todgeweiht.

Erich Kästner hat mit seinem Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ dieses Porträt einer untergehenden Welt anhand einer Handvoll prototypischer Charaktere gezeichnet und Regisseur Dominik Graf diesen Stoff bei seiner Verfilmung vor fünf Jahren mit dem richtungsweisenden Untertitel „Der Gang vor die Hunde“ versehen: Endstation Hölle.

„Fabian oder Der Gang vor die Hunde“: Ensemble zeigt vollen Körpereinsatz

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Auch im Schauspielhaus behält Dušan David Parizek diese explizite Stoß- und Sturzrichtung bei. Mit Kreibich hat er einen Hauptdarsteller, der vom Thalia-Theater in das Ensemble auf die andere Seite des Hauptbahnhofs gewechselt ist – ein Coup für das Haus an der Kirchenallee.

Dieser Fabian ist ein „Fachmann für Planlosigkeit“ in einer orientierungslosen Epoche. Er ist Werbetexter, verliert aber trotz guter Ideen seinen Job in einer Zigarettenfabrik. Mit seinem Freund Labude (Christoph Jöde) zieht er durch das Berliner Nachtleben, wo sie diverse schillernde oder zwielichtige Figuren treffen. Und die junge Cornelia (Emma Oberpichler), die Rechtsanwältin oder Schauspielerin werden möchte. Die Liebesbeziehung trägt einen sehr modernen Stempel: Es ist kompliziert.

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Das Ensemble – komplettiert von Henning Hartmann und Markus John – zeigt vollen Körpereinsatz (sogar mit Box-Handschuhen) und spielt innerhalb und außerhalb des aufgefalteten Würfels, der das Herz der Bühne darstellt, jeweils mehrere Rollen, deren Wandlungen sichtbar am Rand stattfinden. Die Bühne, entworfen vom Regisseur selbst, ist zugleich Projektionsfläche für filmische Sequenzen, die atmosphärische Dichte verleihen. Am Schluss erdrückt sie den Nicht-Helden, dessen Tod so sinnlos ist wie der offensichtliche Selbstmord einer ganzen Gesellschaft, die in den Faschismus marschiert. Starkes Stück und hohe Schauspielkunst.

Schauspielhaus: 18., 23.6., 20 Uhr, 11-55 Euro, Tel. 24 87 13, schauspielhaus.de

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