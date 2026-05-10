Endlich raus aus dem Schatten der Männer

Über lange Zeit wurden zahlreiche Künstlerinnen aus der Kunstgeschichte verdrängt oder nur am Rande wahrgenommen. Ihre Werke galten oft als weniger bedeutend als die ihrer männlichen Kollegen, und wurden nicht ausreichend gesammelt, dokumentiert oder in Museen gezeigt. Dadurch sind viele wichtige Positionen „vergessener Frauen“ in der Kunst in den Hintergrund geraten.

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ein deutlicher Wandel vollzogen. Museen, Ausstellungen und Forschungsprojekte beginnen zunehmend, diese Lücken endlich zu schließen und das Werk von Künstlerinnen neu zu entdecken und einzuordnen. Dabei werden nicht nur einzelne Biografien sichtbar gemacht, sondern auch die Frage gestellt, wie Kanons entstehen und warum bestimmte Stimmen lange überhört wurden.

Das Kunsthaus Stade zeigt „Frauen machen Schule. Wegbereiterinnen der Moderne“

Eine solche Wiederentdeckung kann man noch bis zum 25. Mai im Kunsthaus Stade machen: Im Fokus der Ausstellung „Frauen machen Schule. Wegbereiterinnen der Moderne“ steht die Künstlerin Valeska Röver (1849-1931), die 1891 in Hamburg eine Kunstschule für Frauen gründete – zu einem Zeitpunkt, als die staatlichen Ausbildungsstätten noch Männern vorbehalten waren. Sie selbst konnte studieren, aber an einer Privatschule in Paris, der legendären „Académie Julian“.

Künstlerinnen unter sich: Diese Momentaufnahme aus der Malschule Gerda Koppel entstand 1910 hfr Künstlerinnen unter sich: Diese Momentaufnahme aus der Malschule Gerda Koppel entstand 1910

Die Schule Rövers am Glockengießerwall 23, direkt bei der Kunsthalle, die später von Gerda Koppel geleitet wurde, avancierte zu einem wichtigen Treffpunkt für Künstlerinnen, doch es lehrten Männer wie Arthur Illies und Ernst Eitner.

Etwa 100 Arbeiten in der Schau zu sehen

Im Zentrum der Schau in Stade steht das Wirken der Schule, die bedeutende Künstlerinnen wie Alma del Banco, Gretchen Wohlwill, Harriet Wolf, Lore Feldberg-Eber und Annemarie Ladewig hervorbrachte und die bis 1954 weitergeführt wurde. Mit der Künstlerin Anne Bracht ist auch eine zeitgenössische Position zu sehen, welche die Brücke in die Gegenwart schlägt.

Filigranes von Gretchen Wohlwill (1878-1962): „Freizeit am Strand“ aus den 30er-Jahren Altonaer Museum Filigranes von Gretchen Wohlwill (1878-1962): „Freizeit am Strand“ aus den 30er-Jahren

Etwa 100 Arbeiten zeigt die Schau. Ein Großteil dieser Werke war bislang nie öffentlich zu sehen. Es war viel Archivarbeit nötig – jetzt wird ein vergessener Teil der weiblichen Kunstszene Hamburgs im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wieder sichtbar.

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Und es sind echte Meisterwerke darunter, etwa eine Aktdarstellung, Öl auf Leinwand, von Alma del Banco, entstanden um 1918, oder ein Selbstporträt von Lore Feldberg-Eber aus dem Jahr 1931. Feldberg-Ebers postimpressionistisches Werk ist überaus bemerkenswert, doch die Karriere der jüdischen Künstlerin endete in Deutschland im Jahr 1933 nach der Machtergreifung der Nazis: Sie emigrierte nach England und musste ihr gesamtes künstlerisches Werk in Deutschland zurücklassen. Nur wenige Arbeiten konnten gerettet werden. Ihr Atelierhaus in Blankenese wurde 1995 abgerissen. Eine wichtige, sehr sehenswerte Ausstellung!

Kunsthaus Stade: bis 25.5., Di/Do/Fr 10-17 Uhr,Mi 10-19 Uhr, Sa und So 10-18 Uhr, 9 Euro, museen-stade.de

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