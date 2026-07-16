Indievercity! Das Sommerprogramm auf dem Lattenplatz hält mit Emily Koko einen weiteren Höhepunkt bereit.

Die Musikerin Emily Koko aus Stuttgart, die einige Jahre in London gelebt hat, schreibt einfach richtig gute Popsongs.

Ihr Künstlername „Koko“ steht für „Keep On Keeping On“, was so viel bedeutet, dass Weitermachen manchmal einfach das Beste ist. Und so macht sie weiter, zwischen Pop und Soul – und ihre Songs erzählen von Angst, Verlust und Neuanfang, von Hoffnung und Herzschmerz. Mit dabei an diesem Abend hat sie auch einige ganz neue Stücke wie „Tired“ und „Love You Again“.

Knust/Lattenplatz: 16.7., 18 Uhr, Eintritt frei

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Der Plan7 vom 10. Juli 2026 MOPO

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