Das Elbjazz-Festival geht in die 13. Runde. Das sind gute Nachrichten, denn im vergangenen Jahr fiel Hamburgs schönstes Festival – es findet zum Großteil vor der beeindruckenden Hafenkulisse auf dem Gelände von Blohm+Voss statt – komplett aus.

Es sei nicht gelungen, bekannte Namen aus dem Bereich des Jazz zu buchen, hieß es damals vonseiten der Veranstalter, man benötige mehr Zeit für die erforderliche Neuausrichtung des Festivals. Bei der bisher letzten Ausgabe 2024 hatte man versucht, einen Neustart mit mehr Schwung für alle Generationen hinzulegen – mit dem teuersten Line-up und elektronisch infizierten Acts wie Faithless, Jungle und The Streets. Einen Jazz-Headliner suchte man damals vergeblich, was nicht jedem gefiel.

Elbjazz: An Headlinern mangelt es in diesem Jahr nicht

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Das ist nun Geschichte. 2026 ist die in Sachen Jazz umtriebige Karsten-Jahnke-Konzertdirektion allein verantwortlich für das Festival (FKP Scorpio und Inferno Events haben sich zurückgezogen) – und der Jazz in Elbjazz wird wieder großgeschrieben.

Jamie Cullum ist Freitag um 19.45 Uhr auf der Main Stage bei Blohm+Voss. Charles Agall

Und wie groß! An Headlinern mangelt es jedenfalls nicht. Am Freitag beglückt Jamie Cullum die Hauptbühne auf dem Werftgelände – der Brite ist der Jazzer, den auch Pop-Fans lieben. Joss Stone beschallt derweil mit ihrer Soulröhre den Großen Saal der Elbphilharmonie. Am Sonnabend sitzt dort Jazz-Klassik-Pop-Rap-Barde Chilly Gonzales an seinem Flügel. Die Hauptbühne bei Blohm+Voss wird dann Altmeister Tom Jones beehren, der sich von seiner tiefsinnigen Seite zeigen wird. Und auch für Jazz-Puristen gibt es internationale und lokale Acts zu entdecken.

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Vier Bühnen auf dem Werftgelände – inklusive einer Neuheit

Erstmals wird es eine „Hamburg Stage“ geben, die aufstrebenden Talenten und Formationen der hiesigen Jazz-Szene eine Plattform gibt. Das Elbjazz hat damit vier Bühnen auf dem Werftgelände. Mit dabei sind am Freitag Moritz Schöwing’s Close To Home Band und am Samstag San Glaser feat. Joannie Labelle. Auch neu: Festival-Kombi-Tickets können optional mit einem limitierten Tribünen-Sitzplatz an der Hauptbühne gebucht werden.

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Ansonsten gilt wie immer: Sich treiben lassen, die Elbatmosphäre genießen und durch die Musik reisen – denn all das macht nach wie vor den Charme des Elbjazz-Festivals aus.

Elbjazz: 10./11.7., je ab 15 Uhr, Blohm+Voss; Festival-Ticket: ab 159 Euro; Ticket Freitag: 109 Euro, Ticket Samstag: 119 Euro; die Elbphilharmonie-Konzerte sind ausverkauft, elbjazz.de

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