Eine schrecklich nette Familie: Turbulent geht’s zu bei „Kröten in Not“

„Geht klar!“ Mit lockeren Sprüchen entschärft Sohn Albert regelmäßig hitzige Familiendebatten. Und davon gibt es so einige in „Kröten in Not“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus. Die pointierte Farce (von René Freund) nimmt das turbulente Alltagsleben der Familie Althaus aufs Korn.

Die nächste Krise steht bei Spielbeginn schon vor der Tür! Ausgelöst durch Hedwig. Die sonst so pfiffige ältere Frau – in der Paraderolle glänzt die wunderbare Volks- und Charakterschauspielerin Herma Koehn – wurde Opfer eines Enkeltricks. Eine Hiobsbotschaft für Paul (René Steinke)! Denn der Immobilienunternehmer hatte Schwarzgeld in Mutters Tresor gebunkert. „Kröten“, die ihn nun in arge Not bringen. Die Angst vor Steuerfahndern lässt den Familienvater fast durchdrehen. Hektisch versucht er zu retten, was zu retten ist – und das bedeutet: auf gar keinen Fall die Polizei rufen. Jedenfalls nicht in Sachen Trickbetrug.

„Kröten in Not“ in der Komödie Winterhuder Fährhaus

Bei Lieblingstochter Paula (erfrischend frecher Teenager: Nica Heru) sieht die Sache vielleicht anders aus: Klammheimlich war die Klimaaktivistin am frühen Morgen zu einer Demo aufgebrochen. Nun kehrt sie zurück, mit einem „fetten“ Brocken Asphalt an der rechten Hand und der Furcht, vor Gericht gezerrt zu werden.

Eine ganz andere Art von Kummer macht Albert (berührend: Cem Lukas Yeginer) zu schaffen. Er fühlt sich in seinem Familienkreis als der „Unsichtbare“, haust wie eine Kröte im Keller und pflegt seine Hanfplantage.

Ein erfreulicher Theaterabend

Was für eine Familie! Zügig, überzeichnet und mit viel Spielwitz inszenierte Regisseur Sebastian Goder den Wahnsinn, der sich auch aus unterschwelligen Spannungen zwischen Generationen und Geschwistern, Eltern und Kindern sowie dem Ehepaar selbst speist. Kräftig Lehrgeld zahlt vor allem Peter. Denn Anna Schäfer als selbstbewusste Anwältin Selma bietet dem „geldgeilen“ Gatten gehörig Paroli ​…

Die gute Stimmung im Theatersaal, viel Gelächter und Szenenapplaus enthalten als Botschaft an das toll eingespielte Ensemble: „Geht klar, dieser erfreuliche Theaterabend!“

Komödie Winterhuder Fährhaus: Bis 15.6., div. Daten, 25-39,50 Euro, komoedie-hamburg.de

